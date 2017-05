Salem Zwist um Prognose für Oberstufe an Gemeinschaftsschule

An der gewünschten Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe an der Gemeinschaftsschule in Salem entzündet sich Streit. Die Gemeinde möchte eine solche Oberstufe beantragen. Doch der CDU-Landtagsabgeordnete Klaus Burger und der Salemer CDU-Ortsverbandsvorsitzende Franz Jehle räumen diesem Plan wenig Chancen ein. Bürgermeister Manfred Härle kritisiert die Haltung Burgers.

Salem – Einer gymnasialen Oberstufe, die die Gemeinde Salem an der Gemeinschaftsschule einrichten möchte, welche zum Schuljahr 2014/15 am Bildungszentrum gegründet wurde, werden unterschiedliche Chancen eingeräumt. Während Bürgermeister Manfred Härle gute Voraussetzungen dafür sieht, halten es der Salemer CDU-Ortsverbandsvorsitzende Franz Jehle und der den Bodenseekreis betreuende CDU-Landtagsabgeordnete Klaus Burger aus Sigmaringen für eher unwahrscheinlich, dass Salem die Vorgaben erfüllen kann.

Ende April hatte sich der Gemeinderat einstimmig für den Antrag der Verwaltung ausgesprochen, ein Genehmigungsverfahren für eine gymnasiale Oberstufe an der Gemeinschaftsschule einzuleiten. Sowohl Franz Jehle, der auch Mitglied des Salemer Gemeinderats ist, als auch der Landtagsabgeordnete Klaus Burger halten es einer Pressemitteilung zufolge zwar für sinnvoll, dass die Frage über die Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe jetzt vorbereitend geklärt wird. Sie wäre frühestens zum Schuljahr 2020/21 möglich, wenn die Gemeinschaftsschule bis zum Realschulabschluss aufgebaut sein wird. Dazu bedürfe es konkreter Zahlen aus der Gemeinschaftsschule, konkreter Gespräche mit den Nachbarschulen und Nachbargemeinden sowie konkreter Aussagen aus Stuttgart, heißt es in der Pressemitteilung.

Eine der Voraussetzungen für eine gymnasiale Oberstufe ist, dass jedes Jahr 60 Schüler einer Gemeinschaftsschule mit der Befähigung zum Oberstufenunterricht zu erwarten sind. An diesem Punkt scheiden sich die Einschätzungen des Bürgermeisters und der beiden CDU-Vertreter. Während Manfred Härle davon ausgeht, dass auch Schüler von den Gemeinschaftsschulen Meersburg und Überlingen sowie von den umliegenden Realschulen an die Oberstufe nach Salem kommen würden, weist Klaus Burger in seiner Pressemitteilung darauf hin, dass es in Meersburg, Überlingen und Markdorf eigenständige Gymnasien gibt. Franz Jehle erinnert auch an die drei beruflichen Gymnasien in Überlingen, die für Schüler mit mittlerer Reife die klassische Weiterführung zum Abitur seien.

Burger lässt Zweifel anklingen, ob Salem 60 Oberstufenschüler rekrutieren kann. Eine sichere Prognose für mindestens 60 Oberstufenschüler ergäbe sich nur, wenn es an der Gemeinschaftsschule pro Jahrgang auch 60 Schüler mit einer Grundschulempfehlung für das Gymnasium gäbe und diese auf dem entsprechenden Leistungsniveau bis zur Klassenstufe 10 durch Gymnasiallehrer unterrichtet worden wären. Diesen Bedingungen stünden aber Tatsachen entgegen. Denn nur zehn Prozent der Schüler an Gemeinschaftsschulen, bezieht sich Burger auf vorliegende Zahlen, hätten eine Gymnasialempfehlung. Außerdem gebe es an Gemeinschaftsschulen nur wenige Gymnasiallehrer. Auch in Salem sei das nicht anders, schreibt Burger. Von der Schulleitung der Gemeinschaftsschule waren keine diesbezüglichen Angaben zu erhalten.

Franz Jehle versuchte, sich auf ministerieller Ebene mehr Klarheit über die Chancen für die Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe an der Salemer Gemeinschaftsschule zu verschaffen. Von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) kam die Antwort, dass für die Erstellung einer Prognose für das Erreichen von 60 Schülern für die gymnasiale Oberstufe zwingend die Lernentwicklungsberichte des ersten Halbjahrs der Klassenstufe 9 notwendig seien. Diese liegen im Fall der Gemeinschaftsschule Salem, die erst bis zur Klassenstufe 7 aufgebaut ist, erst im Februar 2019 vor. Inwieweit Schüler anderer Gemeinschaftsschulen oder Realschulen mit in die langfristige Prognose einbezogen werden könnten, hänge im Einzelfall von den individuellen sozioökonomischen Verflechtungsräumen und den Verkehrsverbindungen ab, lässt die Ministerin wissen. Auf Jehles Frage, ab wann die Schüler mit Oberstufenniveau an einer Gemeinschaftsschule von Gymnasiallehrern unterrichtet werden müssten, ging die Ministerin nicht ein.

Angesprochen auf die Pressemitteilung des Landtagsabgeordneten Klaus Burger, reagierte Bürgermeister Härle mit Kritik: "Der sollte sich statt um unsere Schulpolitik erst einmal um andere Themen kümmern, die uns auf den Nägeln brennen, wie beispielsweise unsere geplante Verkehrsumfahrung von Neufrach." Für die Bedarfsermittlung einer gymnasialen Oberstufe an der Gemeinschaftsschule Salem seien letztlich die klaren Berechnungsmethoden des Kultusministeriums maßgeblich.

Schulleiterwechsel

Zum Schuljahresende geht Emil Bauscher (Bild), Rektor der Gemeinschaftsschule und der Werkrealschule am Bildungszentrum, in den Ruhestand. Der 66-Jährige übernahm 2005 die Leitung der Haupt- und Werkrealschule. Im Regierungspräsidium Tübingen geht man davon aus, dass die frei werdende Schulleiterstelle zum Beginn des kommenden Schuljahrs neu besetzt werden kann. Dies teilte der Pressesprecher des Regierungspräsidiums, Stefan Meißner, auf Anfrage des SÜDKURIER mit. Das Bestellungsverfahren sei bis zur dienstlichen Beurteilung abgeschlossen. Jetzt stünden die Beteiligung der Schulkonferenz und des Schulträgers aus. Diesen Institutionen müssten sich die Bewerber noch vorstellen. Der Schulträger sowie die Schulkonferenz hätten jedoch nur ein Vorschlagsrecht, die Schulverwaltung sei an deren Votum nicht gebunden. Die Entscheidung über die Bestellung des neuen Schulleiters liege letztlich allein bei der Schulverwaltung. Über die Anzahl der eingegangenen Bewerbungen gab das Regierungspräsidium keine Auskunft. (er)