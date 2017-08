Überlingen Zuhörer bei Konzert des Jungen Stuttgarter Bach-Ensembles zu Tränen gerührt

Die Musiker des Jungen Stuttgarter Bach-Ensembles gaben ein Abschlusskonzert im Salem-College. Dort verbachten sie zwei intensive Proben-Wochen.

Überlingen – Das Ergebnis ihrer zweiwöchigen intensiven Probenarbeit präsentierten die Musiker des Jungen Stuttgarter Bach Ensemble (JSB-Ensemble) am Samstag in der Aula des Salem-College in einem fulminanten Abschlusskonzert der Öffentlichkeit. Wer nicht dagewesen ist, hat tatsächlich etwas verpasst, wie Christian Niederhofer in seinen einleitenden Worten bemerkte.

Hans-Christoph Rademann, seit 2013 der künstlerische Leiter der Bach-Akademie Stuttgart, will Gedanken und Musik Johann Sebastian Bachs an junge Menschen weitergeben. Das Salem-College bot den jungen Menschen aus 14 Nationen die idealen Bedingungen, um zusammen mit hervorragenden Dozenten ein professionelles musikalisches Niveau zu erarbeiten und "Musik vom Wort aus zu gestalten, auch Orchestermusik" (Rademann).

Die Sinfonia der Bachkantate BWV 146, "Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen", der vertonte Gegensatz von Trauer und Freude, wurde frisch und engagiert und dennoch sehr differenziert und fein musiziert. Die jungen Instrumentalisten spielten im Stehen. Die Zwiesprache zwischen Orgelpositiv (Michaela Hasselt) und Orchester gelang mühelos, spannend und konzentriert. In der Arie "Ich säe meine Zähren" sang die junge Sopranistin Viola Blache sich zunehmend frei und verwandelte das Herzeleid in Herrlichkeit. Ronan Caillet (Tenor) und Martin Schicketanz (Bass) verkörperten im Duett " Wie will ich mich freuen, die will ich mich laben" die Verheißung ewiger Freude.

In der dritten Sinfonie in F-Dur Wq 183 von Carl Philipp Emanuel Bach beeindruckten das Orchester und besonders die Bläser mit differenziertem, kommunikativem und sichtbar freudigem Spiel. Für Hans-Christoph Rademann übertrumpft Carl Philipp Emanuel Bach seinen Vater in der Intensität des Ausdrucks noch, er war musikalisch schon einen Schritt weiter und überraschte durch unkonventionelle neuartige Formen und Ideen. Ein weiterer Höhepunkt waren drei zeitgenössische A-cappella-Chorstücke aus einer globalen Kantate "Aufruf an die Erde" zu den Themen Frieden, Erlösung, Lobpreis, Glaube und Vertrauen, Sieg, Trost und Liebe.

Mit großer Eindringlichkeit und sauberer Intonation interpretierten die 37 Chorsänger unter dem klaren Dirigat der Amerikanerin Kathy Saltzman Romey Werke des Schotten James MacMillan, des Letten Eriks Esenvalds und des Südafrikaners Andre van der Merwe. Religiöse Texte und Gebete wurden gesprochen, gesungen, gehaucht, in Bewegung und Zeichenhandlungen umgesetzt. Immer wieder traten Solisten aus den Chorreihen hervor.

Musik, Texte und Ausführung gingen unter die Haut und rührten die Zuhörer in der Aula des Salem-College zu Tränen. Zum Abschluss war ein Teil aus Johann Sebastian Bachs Johannes-Passion BWV 245 in der zweiten Version von 1725 zu hören, so wie sie von Bach damals musiziert wurde. Bachs Musik mit seiner unglaublichen Tiefe kann sprachlos machen. Eine packende Eröffnung mit einem sehr präsenten Chor, der intensiv und dicht in den Chorälen und leidenschaftlich und mit deutlicher Aussprache in den Chören beeindruckte. Auch die Solisten überzeugten in ihren Partien, alles geführt unter Rademanns genauem und ausdrucksstarkem Dirigat. Ein fantastisches Konzert ging mit einer wunderbaren Zugabe "Wohl mir, dass ich Jesum habe" aus der Kantate Herz und Mund und Tat und Leben. BWV 147 zu Ende.

Das Ensemble

2011 bis 2015 wurden für die Bachwoche Stuttgart jährlich ein eigenes internationales Orchester und ein Chor aus über 20 Nationen zusammengestellt – das Junge Stuttgarter Bach-Ensemble, kurz JSB-Ensemble. Der besondere Schwerpunkt der musikalischen Arbeit lag von Anbeginn auf dem Werk Johann Sebastian Bachs. Im Jahr 2017 wird das JSB-Ensemble erstmals als Festival-Ensemble im Musikfest Stuttgart musizieren und es am 31. August mit Bachs Johannes-Passion (in der selten gespielten zweiten Fassung von 1725) unter Leitung von Hans-Christoph Rademann auch eröffnen. Darüber hinaus gestalten die Musiker je ein anspruchsvolles Programm für Orchester und Chor a cappella im Rahmen des Musikfestes, welches 2017 unter dem Thema Freiheit stehen wird. Als besonderer Höhepunkt wird das JSB-Ensemble in der Musikfestreihe "Sichten auf Bach" zwei Bachkantaten unter der Leitung von Helmuth Rilling, Gründer und langjährigen Leiter der Bachakademie, aufführen.