Salem Zollhunde aus ganz Deutschland im Wettbewerb

26 Teams aus ganz Deutschland werden am Start sein, wenn sich von 10. bis 12. Oktober in Salem die besten Zollhunde Deutschlands und ihrer Führer bei einer Leistungsprüfung in Salem messen. Mit dabei ist auch Dieter Lohr aus Salem, der in Augsburg und Ulm hauptamtlicher Zollhundetrainer ist. Im Rahmenprogramm des Zollhundewettbewerbs gibt es etliche Angebote für Besucher, auch spezielle Vorführungen für Schulklassen.

Salem – Drei Tage lang, von 10. bis 12. Oktober, werden die besten Zollhunde der Bundesrepublik und ihre Führer im Schlossseestadion im Rahmen einer Leistungsprüfung ihr Können zeigen. "Dabei sind uns Zaungäste aus der Bevölkerung herzlich willkommen", sagte Hagen Kohlmann vom Hauptzollamt Ulm bei einem Pressegespräch im Salemer Rathaus.

Salem wird nicht zum ersten Mal zum Schauplatz eines Zollhundewettbewerbs. Bereits vor elf Jahren fand hier eine Leistungsprüfung statt. "Nur in kleinerem Rahmen", sagt Hagen Kohlmann, Pressesprecher beim Hauptzollamt Ulm. 2006 war der Wettbewerb auf die damaligen Hauptzollämter Lindau, Singen, Lörrach und Augsburg beschränkt. Dieses Mal werden alle 23 Hauptzollämter der Bundesrepublik vertreten sein. Sie stellen 26 Teams. Zu ihnen zählt auch der in Salem lebende Dieter Lohr, der als hauptamtlicher Zollhundetrainer bei den Hauptzollämtern Ulm und Augsburg tätig ist.

Hagen Kohlmann erklärt: "Die Diensthunde müssen zwar alljährlich einmal zum 'TÜV' und sich einer Leistungsprüfung unterziehen." Der Wettkampf in Salem habe aber auch sportlichen Charakter. Dieter Lohr erläutert das Regelwerk: "Da wird genau nach Punkten abgerechnet." Er hofft, dass sein Geronimo, der nach dem letzten Kriegshäuptling der Apachen benannt ist, einen guten Tag haben wird. "Aber es wird eine enge Kiste", weiß er. "Ich kenne etliche Hunde, die für Spitzenplätze in Frage kommen."

Im Wettbewerb geht es um Prüfungen, die dem Alltag des Zolldienstes nachempfunden sind: Fährtenaufnahme, Stellen verfolgter Personen, Aufspüren von Gegenständen, Apportieren, Sicherung des Hundeführers. Dabei müssen die Hunde das gesamte Spektrum ihres Könnens unter Beweis stellen. Während in früheren Jahren nahezu ausschließlich der Schutzdienst Einsatzbereich der Diensthunde war, nimmt heute auch die Bekämpfung von Drogen-, Waffen- und Sprengstoffkriminalität einen bedeutenden Platz ein. Daher erhält jeder Diensthund neben seiner Schutzausbildung eine Spürausbildung. "Bei unserem Wettkampf wollen wir der Bevölkerung einmal zeigen, wie vielfältig unser Einsatzgebiet ist und was unsere Diensthunde alles leisten können müssen", sagt Dieter Lohr.

Nebenbei soll der Leistungswettbewerb eine Plattform sein, Nachwuchs zu gewinnen. "Wir werden umfassende Informationen über den Zolldienst anbieten", kündigte Hagen Kohlmann an. Deshalb wird auch das Zoll-Skiteam zu Gast sein und die Besucher an einem Biathlon-Laserschießstand in ihren Sport reinschmecken lassen. Für Schulklassen werden spezielle Hundevorführungen angeboten.

Bürgermeister Manfred Härle freut sich besonders auf den Wettbewerb, zumal er früher selbst in der Zollverwaltung tätig war und so den einen oder anderen einstigen Kollegen treffen wird. Er weiß um die Ehre, die Salem mit diesem Wettbewerb zuteilwird. Immerhin stand auch Düsseldorf als Ausrichtungsort zur Debatte. Dass Salem den Zuschlag bekam, war kein Zufall. Hagen Kohlmann sagt: "Wir haben hier vor elf Jahren sehr viel Unterstützung von der Gemeinde bekommen und haben eine hervorragende Infrastruktur vorgefunden, das war eine runde Sache." Das habe man nach oben gemeldet, "und so hat sich die Generalzolldirektion für Salem entschieden."

Das Programm

Neben den Leistungsprüfungen findet für die rund 150 Teilnehmer am Zollhundewettbewerb eine Führung durch Kloster und Schloss Salem sowie ein Festabend mit Comedy und Zoll-Combo statt. Am Biathlon-Laserschießstand können sich nicht nur die Zuschauer erproben. In einem Mannschaftswettkampf werden sich auch die Generalzolldirektion, die Hauptzollämter und die Gemeinde messen. Für Schulklassen werden spezielle Hundevorführungen angeboten. An Informationsständen kann man sich über die Laufbahn im Zolldienst informieren. Die Zollkapelle Freiburg sorgt für Unterhaltung. (er)