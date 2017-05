Salem Ziel ist auf lange Sicht nut ein Salemer Fußballverein

Bei der Mitgliederversammlung des FC Rot-Weiß Salem stand das Thema Fusion mit dem FC Beuren-Weildorf auf der Tagesordnung. Klar ist schon jetzt: Ohne Spielgemeinschaften geht fast nichts mehr. Auf lange Sicht solle es in Salem nur noch einen Fußballverein geben.

Salem – Das Ziel des FC Rot-Weiß Salem (RWS), seinen gesamten Sportbetrieb auf den Bereich des Schlossseestadions zu konzentrieren, rückt in greifbare Nähe. In der Mitgliederversammlung sicherte Bürgermeister Manfred Härle zu, das dafür erforderliche Anlegen eines Kunstrasenplatzes beim Schlossseestadion zu unterstützen. Für dessen Realisierung peilt er das Jahr 2020 an. Indessen denkt die Führungsriege des RWS mit Jörg Allgaier als wiedergewähltem Vorsitzenden an der Spitze auch schon über eine Fusion mit dem FC Beuren-Weildorf nach. "Irgendwann sollte es in Salem nur noch einen einzigen Fußballverein geben", erklärte er.

Die Zeiten, wie Bürgermeister Härle sagte, in denen so gut wie jeder junge Bursche Fußball spielte, sind passé. Diese Entwicklung geht auch am FC Rot-Weiß Salem nicht spurlos vorbei. "In den unteren Jugend-Altersklassen sind zwar gut bestückt, aber je weiter es altersmäßig nach oben geht, desto dünner wird es", erklärte Jörg Allgaier. Dieser Entwicklung sucht der Verein entgegenzusteuern. Dem RWS ist es gelungen, mit Felix Kölle, einem leidenschaftlichen Fußballer mit Trainer B-Lizenz, einen Mann zu gewinnen, der sich insbesondere um die A-, B- und C-Jugend kümmern soll. Seine Aufgabe wird es sein, die Jugendlichen dieser Altersstufen durch entsprechende Motivation bei der Stange zu halten. "Bisher", so Allgaier, "ist der Aderlass in diesem Bereich einfach zu groß. Über den Zulauf von unten kann sich der RWS nicht beklagen. "Wir haben bei den Bambinis, bei der E- und bei der F-Jugend sowie in der D-Jugend der Mädchen einen regen Zulauf", berichtete Jugendleiter Uwe Koester.

Weil in den oberen Jahrgängen die Spielerdecke dünner und dünner wird, strebt der Rot-Weiß Salem auch eine Fusion mit dem FC Beuren-Weildorf an. Gespräche wurden schon aufgenommen. Den Ausführungen von Jörg Allgaier zufolge sind sie aber wegen eines Vorstandswechsels beim FC Beuren-Weildorf ins Stocken geraten. Welche Folgen es haben kann, wenn Fußballvereine nicht rechtzeitig handeln und sich zu größeren Einheiten zusammenschließen, werden auch schon beim Rot-Weiß Salem sichtbar. In neun Jugendmannschaften ist er auf Spielgemeinschaften mit anderen Vereinen angewiesen. Und in der kommenden Saison wird dies auch für die Damenmannschaft der Fall sein. "Wir sind mit Nachbarvereinen bezüglich einer Spielgemeinschaft in Gesprächen", berichtete Jörg Allgaier. "Denn wir möchten, dass der Damenfußball in Salem erhalten bleibt." Freuen kann sich der RWS, dass in der nächsten Saison wieder eine dritte Herrenmannschaft rekrutiert werden kann.

Das andere große Thema, das den Rot-Weiß Salem beschäftigt, ist die Konzentration des gesamten Sportbetriebs auf den Bereich des Schlossseestadions. Dafür würde der RWS das Nutzungsrecht des Sportplatzes in Neufrach aufgeben. "Denn", so Allgaier, "die Heimat des Vereins ist im Sportzentrum am Schlosssee." Bürgermeister Härle steht hinter den Plänen des RWS. "Die Anlegung eines weiteren Spielfeldes beim Schlossseestadion ist gerade im Hinblick auf die Jugendarbeit eine Investition in die Zukunft", erklärte er.

Auf Zukunft gebürstet ist auch die finanzielle Strategie des Vereins. "Wir haben ein nachhaltiges Sponsoringkonzept aufgebaut, um den Spielbetrieb zu finanzieren", erklärte Allgaier. Für den Spielbetrieb fielen, wie Kassiererin Lena Metzler auflistete, im vergangenen Jahr rund 23 000 Euro an.

FC Rot-Weiß Salem

Der FC Rot-Weiß Salem ist 1976 aus der Fusion der Fußballabteilung des TSV Mimmenhausen und der Fußballer des SV Neufrach hervorgegangen. Aktuell zählt der Verein 498 Mitglieder. Die 48 aktiven Mitglieder verteilen sich auf zwei Herren- und eine Damenmannschaft. Die 204 Jugendlichen bilden 15 Mannschaften. Davon bilden sieben Mannschaften eine Spielvereinigung mit dem FC Beuren-Weildorf und zwei mit dem SV Deggenhausertal. (er)