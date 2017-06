Salem, Uhldingen-Mühlhofen Zeugen gesucht: Auto in Graben gedrängt und geflüchtet

Erst an einem Baum kam das Auto eines 22-jährigen Mannes zum Stehen, der von einem unbekannten Autofahrer abgedrängt wurde. Der Unfall ereignete sich zwischen Mimmenhausen und Mühlhofen.

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall am Donnerstag gegen 16 Uhr auf der Landesstraße 201 zwischen Mimmenhausen und Mühlhofen. In Richtung Mühlhofen fahrend, musste ein 22 Jahre alter Fahrer eines Fiat Punto auf dem geraden Teilstück kurz vor dem beginnenden Wald erkennen, dass ihm ein dunkles Auto (kleinerer VW, evtl. UP, Polo oder Golf) auf seiner Fahrbahn entgegenkam. Um eine Kollision mit dem Pkw abzuwenden, steuerte der 22-Jährige nach links, wo er im weiteren Verlauf eine Böschung hinunter fuhr und schließlich an einem Baum zum Stehen kam. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt, an seinem Pkw entstand ca. 5.000 Euro Sachschaden. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos fuhr einfach weiter. Ein Zeuge konnte das Teilkennzeichen FN-BC ablesen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber auf den dunklen Wagen und dessen Fahrer, unter anderem eine Autofahrerin, die nach dem Unfall kurz ausgestiegen war, werden gebeten, mit dem Polizeirevier Überlingen, Telefon 0 75 51/80 40, Kontakt aufzunehmen.