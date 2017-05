Salem ZG Raiffeisen baut neuen Markt

Im Oktober 2017 soll der neue Markt der ZG Raiffeisen in Salem bereits bezugsfertig sein. Hier gibt es dann mehr Platz für die Bereiche Haus und Garten. Das bestehende Gebäude wird die ZG weiter nutzen, für die Bereiche Landwirtschaft und Technik.

Salem – Für den Bau eines neuen ZG-Raiffeisen-Marktes ist der Startschuss gefallen. Er entsteht in der Bahnhofstraße in Neufrach gegenüber des bestehenden Marktes. Der Zeitplan für den Bau ist eng gestrickt. Bereits im Oktober soll der neue Markt eröffnet werden.

Beim Spatenstich erklärte Wolfgang Fürderer, Regionalleiter der ZG Raiffeisen: "Wir freuen uns, dass es jetzt soweit ist." Bereits 2013 hatte die ZG Raiffeisen von der Gemeinde direkt beim Neufracher Verkehrskreisel ein 5000 Quadratmeter großes Grundstück erworben. Ursprünglich sollte der neue Markt bereits im vergangenen Jahr in Betrieb genommen werden. Doch das Planungs- und Genehmigungsverfahren verzögerte die Realisierung des Vorhabens. "Wer hoch baut, muss tief graben", kommentierte der Burladinger Architekt Günther Baur die "sehr lange" Planungs- und Genehmigungsphase. Für ihn ist die Errichtung eines neuen Marktes ein klares Bekenntnis der ZG Raiffeisen zum Standort Salem. Der bestehende Gebäudekomplex südlich der Bahnlinie wird weiter genutzt. Dort wird künftig nur noch der landwirtschaftliche Bereich und der Bereich Technik betrieben.

Von dieser Entflechtung profitieren die Kunden durch eine größere Angebotspalette. Fürderer erklärte: "Mit dem Neubau wird es uns möglich sein, wesentlich tiefer in die einzelnen Segmente zu gehen, als dies bisher der Fall war." Der neue Markt, in dem zehn Mitarbeiter beschäftigt sein werden, hat eine Nutzfläche von über 1200 Quadratmetern. Sie sind aufgegliedert in einen allgemeinen Marktbereich und ein Gewächshaus. Hinzu kommt eine Freifläche für die Präsentation von Gartenpflanzen. Neben dem Gebäude entsteht ein Parkplatz mit 34 Abstellplätzen.

Am meisten Raum steht nach Angaben von Wolfgang Fürderer für den Sortimentsbereich Haus und Garten zur Verfügung. Ein großer Bereich wird auch für regionale Lebensmittel eingerichtet. Weiter werden auch Heimtiernahrung und Zubehör für Haustiere wie Hundeleinen oder Katzenspielzeug angeboten. Auch Reitsportzubehör und Pferdefutter wird zu finden sein. Damit ist die Angebotspalette noch lange nicht erschöpft. Wie bisher schon werden auch Haushaltsprodukte wie Zubehör zum Einmachen oder Putzmittel sowie Arbeits- und Freizeitbekleidung die Regale füllen. Selbst Brennstoffe wird es geben.

Die kurze Bauzeit von nur rund sechs Monaten wird ermöglicht durch eine Holzkonstruktion in Sandwichbauweise für den Marktbereich. Der Gartenbereich wird im Stil eines Wintergartens errichtet. Als Heizung ist eine umweltfreundliche Pelletanlage vorgesehen. Durch eine Fußbodenheizung mit Betonkernaktivierung soll ein angenehmes Raumklima schaffe und gleichzeitig Energie einsparen.

Der Salemer Bauunternehmer Bernhard Straßer bedankte sich dafür, dass die ZG Raiffeisen örtliche Unternehmen für das Bauprojekt berücksichtigt habe. Dies sei bei überregionalen Unternehmen nicht selbstverständlich. In der Regel würden diese mit Generalunternehmen zusammenarbeiten.

Das Gebäude

Die Gesamtnutzfläche des neuen Gebäudes umfasst 1215 Quadratmeter. Davon entfallen 500 Quadratmeter auf den Marktbereich mit Haushaltsprodukten, Lebensmitteln, Tiernahrung und Arbeits- und Freizeitbekleidung. 400 Quadratmeter hat das Gewächshaus mit einer großen Auswahl an Gartenpflanzen. Diese wird ergänzt durch eine 200 Quadratmeter große Freifläche. Das Lager hat eine Fläche von 115 Quadratmetern. (er)