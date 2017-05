Salem Wanderung zu Rohrsängern und Kolbenenten

Vogelkundliche Exkursion des Landschaftserhaltungsverbands Bodenseekreis am Bifangweiher bei Salem-Mimmenhausen am Sonntag, 14. Mai 2017.

Der Landschaftserhaltungsverband (LEV) organisiert am Sonntag, 14. Mai, um 8 Uhr eine kostenlose Fußwanderung zum Thema Sing- und Wasservögel am Bifangweiher bei Mimmenhausen. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz an der L201 zwischen Mimmenhausen und Mühlhofen am Südende des Weihers. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei der vogelkundlichen Wanderung steht die Brutvogelwelt des Bifangweihers südlich von Salem-Mimmenhausen im Mittelpunkt. Als Teil des europäischen Vogelschutzgebiets "Salemer Klosterweiher" gibt es hier sowohl zurückgezogen lebende Schilfbewohner als auch Wasservogelarten zu entdecken. Die unscheinbaren Teich- und Drosselrohrsänger fallen im Schilfröhricht am ehesten durch ihre charakteristischen Gesänge auf, heißt es in einem Pressetext des LEV. "Jetzt im Mai singen die Rohrsänger aus voller Kehle und ich werde erklären, wie man die Arten am Gesang auseinander halten kann", so LEV-Geschäftsführer Daniel Doer. "Die Exkursion findet auch recht früh am Morgen statt, damit wir die Hauptaktivität der Singvögel mitbekommen", so Doer weiter. Auf den Wasserflächen des zur Fischzucht angelegten Bifangweihers lassen sich Vogelarten wie Kolbenente und Schwarzhalstaucher gut beobachten. "Garantiert zu sehen bekommen wir den Weißstorch, der direkt neben dem Weiher seinen imposanten Horst bezogen hat", verspricht Diplom-Landschaftsökologe Doer. Bei der Wanderung kommen auch Themen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zur Sprache, bei denen es neben der Vogelwelt auch um die Unterstützung weiterer Tier- und Pflanzenarten geht. Gelaufen werden etwa drei Kilometer in drei Stunden. Die Teilnehmer sollten festes Schuhwerk und geeignete Kleidung tragen und, wenn vorhanden, ein eigenes Fernglas mitbringen. Informationen zum LEV Bodenseekreis im Internet: www.bodenseekreis.de/lev