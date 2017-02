Salem Vorstand der Kolpingsfamilie Salem im Amt bestätigt

Das Team der Kolpingsfamilie macht in nahezu unveränderter Besetzung weiter.

Salem (as) In nahezu unveränderter Besetzung wurde das Vorstandsteam der Kolpingsfamilie Salem bei der Jahresversammlung einstimmig für eine weitere Amtsperiode gewählt. Allen voran die Vorsitzende Elisabeth Jerg, die dieses Amt seit 18 Jahren bekleidet. Auch Erich Klinkhammer, der seit 52 Guinessbuch-verdächtigen Jahren die Kasse verwaltet, hat sich für weitere drei Jahre zur Verfügung gestellt.

Um ihm künftig die Arbeit etwas zu erleichtern, schenkte ihm Kassenprüfer Robert Wenger einen Tischrechner. Denn bislang macht der altgediente Kassierer noch alles von Hand. Sein größter Posten in der Jahresbilanz war eine Spende in Höhe von 7000 Euro an die auf der Insel Flores tätigen Steyler Missionare. Damit erhöhte sich die Summe, die die Salemer Kolpingsfamilie in den vergangenen 47 Jahren auf die indonesische Insel unter dem Motto "Hilfe zur Selbsthilfe" überwiesen hat, auf 150 000 Euro.

"Die Kolpingsfamilie Salem ist in Zeiten, in denen in der Welt der Egoismus zunehmend wieder hoffähig geworden zu sein scheint, ein wohltuendes Gegenbeispiel", sagte ihr Präse, Dekan Peter Nicola. Genauso lobte Ortsreferentin Elisabeth Schweizer den "Idealismus und das soziale Engagement" der Kolpingsfamilie.

Sie ist ein familiäres Zuhause für 105 Mitglieder. Den Aufzeichnungen von Schriftführerin Gertrud Irle-Mayer zufolge ist auch im vergangenen Jahr das abwechslungsreiche Programm mit gesellig-kulturellen Veranstaltungen, mit religiösen Gesprächsforen, mit Vorträgen, Exkursionen und mit Betriebsbesichtigungen rege angenommen worden. Des Weiteren beteiligte sich die Kolpingsfamilie am Kreisfamilienfest auf Schloss Salem und auch am Salemer Weihnachtsmarkt.

Kurz vor seinem 80. Geburtstag verabschiedete Elisabeth Jerg ein Urgestein aus dem Vorstand: Hermann Böhne. Er gehörte, zuletzt als Beisitzer, 53 Jahre diesem Gremium an. 26 Jahre lang stand er als Vorsitzender an der Spitze der Kolpingsfamilie. "Du hast dich in vielerlei Hinsicht eingebracht", blickte seine Amtsnachfolgerin zurück. "Ich habe aber auch sehr viel zurückbekommen", erklärte Böhne.