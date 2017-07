Salem Vorfreude auf die Dorffesttage in Mittelstenweiler

Mittelstenweiler bietet von 7. bis 9. Juli jede Menge Programm mit Sport, Musik und Unterhaltung. Beim Laufwettbewerb Wielemer Viertele rechnen die Organisatoren mit einem Teilnehmerrekord. Auch zum traditionellen Dorffest und zur karibischen Nacht werden viele Besucher erwartet.

Salem – Was die Mittelstenweiler Dorfgemeinschaft unter der Bezeichnung "Dorffesttage" subsumiert, spannt einen außergewöhnlichen Bogen von einem weithin bekannten Laufwettbewerb, dem Wielemer Viertele, über eine heiße karibische Nacht bis zu einem sonntäglichen Dorfhock mit bodenständiger Blasmusik. Das Ganze findet vom Freitag, 7. Juli, bis Sonntag, 9. Juli, statt. "Zurzeit dreht sich alles in unserem Ort um die letzten Vorbereitungen", sagt Hubert Armbruster, der zum Organisationsteam zählt.

"Auch wenn wir auf langjährig bewährte Strukturen setzen können, ist dieses Event-Paket mit ganz unterschiedlichen Profilen immer wieder aufs Neue eine Herausforderung für unser 700-Seelen-Dorf", lässt Josef Knäple, ein langjähriger Mitstreiter im Organisationsteam, hinter die Kulissen blicken. Möglich sei dies nur, weil nahezu die gesamte Dorfgemeinschaft immer wieder aufs Neue mitziehe und mit anpacke, fügt Uli Rössler hinzu.

Traditionell beginnt der dreitägige Veranstaltungsreigen mit dem Wielemer Viertele. Der Startschuss fällt am Freitag, 7. Juli, um 19 Uhr. Bei dem Laufwettbewerb, der in diesem Jahr seine 13. Auflage erfährt, haben die Athleten die Wahl zwischen fünf Kilometer Nordic Walking, einem Fünf- und einem Zehn-Kilometer-Lauf. Letzterer ist gleichzeitig der dritte und letzte Wettbewerb des Linzgau-Lauf-Cups.

"Viele haben in den letzten vier Wochen schon die Möglichkeit wahrgenommen, auf der Strecke zu trainieren", sagt Josef Knäple. An den wöchentlichen Lauftreffs haben sich immer um die 40 Läufer beteiligt. Nachdem in diesem Jahr bei den beiden ersten Wertungsläufen zum Linzgau-Lauf-Cup – dem Uhldinger Pfahlbau-Halbmarathon und dem Heiligenberger Schlosslauf – schon bisher nie dagewesene Teilnehmerzahlen erreicht wurden, kann sich Uli Rössler durchaus vorstellen, dass sich auch beim Wielemer Viertele ein Teilnehmerrekord einstellen wird. Im vorigen Jahr gingen in Mittelstenweiler knapp 500 Läufer an den Start.

124 Läufer sind bisher in der Wertung des Linzgau-Lauf-Cups gelistet. "Und die werden wohl auch das Wielemer Viertele noch absolvieren", rechnet Josef Knäple. Zumal es für die, die an allen drei Läufen des Linzgau Lauf-Cups teilnehmen, in diesem Jahr noch ein besonderes Bonbon gibt: eine Eintrittskarte zu einer Veranstaltung mit dem Olympiasieger und Kabarettisten Dieter Baumann.

Eine technische Änderung gibt es in diesem Jahr auch bei der Zeitnahme. Es wird nicht mehr die Zeit vom Startschuss bis zum Zieleinlauf gemessen, sondern die Netto-Laufzeit jedes einzelnen Läufers vom Überschreiten der Startlinie bis zum Zieleinlauf. Das ist ein Vorteil für die Hinteren im Starterpulk. "Die hatten bisher gegenüber der vordersten Starterreihe bisher nämlich einen Zeitnachteil von bis zu 30 Sekunden", erklärt Uli Rössler. Ein in die Startnummer integrierter Chip macht diese präzise Zeitmessung möglich.

Gleich nach der Auswertung der Laufergebnisse erfolgt die Siegerehrung für die verschiedenen Altersklassen. Danach werden auch gleich die Sieger des Linzgau-Lauf-Cups geehrt. Und schließlich erfolgt auch noch eine Spendenübergabe. Traditionellerweise wird der Reinerlös aus dem Wielemer Viertele einem guten Zweck zugeführt.

Nach der Siegesfeier am Freitagabend kehrt auf dem Vorplatz des Mittelstenweiler Dorfgemeinschaftshauses sozusagen über Nacht karibisches Flair ein. Rund zwölf Tonnen Sand werden aufgeschüttet, Palmen werden aufgesetzt und bunte Lichterketten gespannt. Kurz: Der Dorfplatz wird in ein rundum karibisches Ambiente verzaubert. Am Samstag, 8. Juli, kann man ab 19 Uhr in dieses Urlaubsflair eintauchen. Bis 20 Uhr ist Happy Hour angesagt, dann gibt es die Cocktails zu günstigen Preisen. So lässt sich die Zeit, bis die Formation "Son Pa Ti" mit Salsa, Samba und Co. aufwarten, gut überbrücken. Zumal auch für Häppchen gesorgt ist.

Das traditionelle Dorffest beginnt am Sonntag, 9. Juli, 11 Uhr. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Musikkapelle Neufrach. Dazu erwartet die Besucher ein Mittagstisch. Nachmittags gibt es auch Kaffee und Kuchen.

Wielemer Viertele

Laufwettbewerbe: Fünf und zehn Kilometer sowie fünf Kilometer Nordic-Walking. Start: Freitag, 7. Juli, 19 Uhr. 18.30 Uhr: Warm-Up

Fünf und zehn Kilometer sowie fünf Kilometer Nordic-Walking. Start: Freitag, 7. Juli, 19 Uhr. 18.30 Uhr: Warm-Up Startgebühr: 9 Euro bei Voranmeldung (Frist läuft am Dienstag, 4. Juli, ab.) Gegen einen Aufschlag von 3 Euro sind am Lauftag vor Ort von 17 bis 18 Uhr Nachmeldungen möglich. Bei den Sponsorenläufen können Firmen für 120 Euro bis zu zehn Mitarbeiter ins Rennen schicken. In den Startgebühren enthalten ist ein Pasta-Gericht. Die Erlöse aus dem Laufwettbewerb gehen an einen guten Zweck.

Informationen im Internet: