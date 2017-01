Salem Viele neue Veranstaltungen beim Altenwerk Mimmenhausen

Das Betreuungsteam des Altenwerks Mimmenhausen stellt das Programm 2017 vor: Ausflüge, Vorträge und gesellige Treffen sind dabei vorgesehen.

Das neunköpfige Betreuungsteam des Altenwerks Mimmenhausen hat wieder reichlich Fantasie walten lassen, wie man den Senioren auch in diesem Jahr bei den monatlichen Altentreffs im Mimmenhauser Pfarrheim ein abwechslungsreiches Programm bieten könnte. Elf Veranstaltungen verteilen sich auf die kommenden zwölf Monate.

"Das Echo aus den Reihen unserer Senioren und der gute Besuch der Altennachmittage ist für uns immer wieder Ansporn, ein attraktives Veranstaltungsprogramm auf die Beine zu stellen", sagt Waltraud Sorg, die seit sechs Jahren dem Betreuungsteam angehört. Neben Ausflügen, Vorträgen und geselligen Veranstaltungen gibt es auch einige speziell kirchliche Angebote.

Los geht es bereits am Donnerstag, 12. Januar, mit einem Halbtagesausflug zur Krippenausstellung ins Benediktinerinnenkloster Kellenried bei Weingarten. Anmelden kann man sich bei Maria Großhardt (Telefon 0 75 53/88 19). Am Mittwoch, 3. Februar, wird die fünfte Jahreszeit gefeiert. Die diesjährige Seniorenfasnet steht unter dem Motto "Dahom isch dahom – mir losset d'Kirch im Dorf". In der Fastenzeit, am Mittwoch, 15. März, findet eine Krankensalbung in der Mimmenhauser Pfarrkirche statt, der sich ein Kaffeehock im Pfarrheim anschließt. Am Donnerstag, 23. März, informiert die Sozialstation Salem über Möglichkeiten der häuslichen Versorgung und deren Kosten.

Eine "Blütenfahrt" steht am Donnerstag, 20. April, auf dem Programm. Sie führt ins Ostereier-Museum in Sonnenbühl, das in der deutschen Museumslandschaft einzigartig ist. Hier erfährt man nicht nur alles über die Tradition des Eierverzierens, sondern auch über die Geschichte des christlichen Osterfests und die Symbolik des Osterhasen.

Vom 8. bis 14. Mai beleuchtet eine Themenwoche unter dem Motto "Graue Haare – Buntes Leben" das Älterwerden. Die einzelnen Termine zu diesen Veranstaltungen werden rechtzeitig noch bekannt gegeben. Die Themenwoche endet mit einem Abschlussgottesdienst der Altenwerke des Dekanats Linzgau.

Am Dienstag, 31. Mai, führt ein gemeinsamer Halbtagesausflug der Altenwerke der Seelsorgeeinheit Salem-Heiligenberg zur Marienkirche Maria-Himmelfahrt in Engen. Am Donnerstag, 22. Juni, ist der evangelische Pfarrer Matthias Schmidt bei den Senioren zu Gast. Er wird seine Zuhörer mit beeindruckenden Bildern wieder auf die Reise in eine reizvolle Landschaft nehmen.

Das traditionelle Sommerfest steht am Donnerstag, 20. Juli, auf dem Programm. Nach einer einmonatigen Sommerpause geht es am Donnerstag, 21. September, mit einem Quiz-Nachmittag weiter. Unter dem Motto "Wer wird Millionär" sind die Schlaumeier unter den Senioren gefragt. Am Mittwoch, 27. September, schließt sich das Altenwerk Mimmenhausen einer Wallfahrt der Altenwerke des Dekanats Linzgau zur Birnau an.

Der Donnerstag, 19. Oktober, ist für einen Halbtagesausflug in den Hegau mit Besichtigung eines Erntealtars vorgesehen. Am Donnerstag, 23. November, gibt es einen Filmnachmittag zu einem aktuellen Thema. Beschlossen wird das Jahresprogramm schließlich mit einer Adventsfeier am Donnerstag, 7. Dezember.





Das Altenwerk