Salem Videos: Impressionen von den deutschen Schafschurmeisterschaften in Salem

1200 Schafe und 60 Teilnehmer: In Salem finden an diesem Wochenende die Deutschen Schafschurmeisterschaften statt. Mit dabei ist auch Lokalmatador Emmanuel Gulde. Der Salemer ist seit zehn Jahren hauptberuflich Schafscherer.Im Video-Interview mit dem SÜDKURIER erklärt der dreifache Deutsche Meister, worauf es bei der Schafschur ankommt, wie wichtig der Umgang mit dem Tier ist und was das Besondere an der Veranstaltung in Salem ist:Impressionen aus Salem im Video sehen Sie hier: