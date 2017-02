Salem Uhren sind Andreas Maros' Leidenschaft

Andreas Maros baut seit über zehn Jahren eigene Automatik-Uhren. Mit dem Wecker seines Großvaters fing die Begeisterung für das Uhrmacherwerk an.

Die Mechanik hat es Andreas Maros angetan. Andere würden sagen, er hat es mit in Wiege bekommen, denn sein Vater war schon Mechanikermeister und sein Zwillingsbruder ist es noch. Wenn andere noch an ihren Hausaufgaben saßen, drehte er in der Werkstatt mit seinem Vater die nötigen Räder für den kaputten Staubsauger. Später baute er eigene Modellbau-Rennwagen mit Verbrennungsmotoren. Keine Bausätze wohlgemerkt, jedes Stück war eine Einzelanfertigung. Das ging bis hin zu 12-Zylinder-Sternmotoren in Miniaturausgabe. Entsprechend dem Alter kamen andere mechanische Maschinen hinzu. Das Mofa zu reparieren war kein Problem, und auch das Auto konnte er in Schuss halten, solange es ein mechanisches Auto war. Einen Crayford Fiesta 1 Cabrio nennt er sein eigen. In Deutschland ist das Auto nie auf den Markt gekommen. Maros hat seinen absoluten Traumwagen aus England geholt. Nun steht es wohl behütet und top gepflegt in der Garage. Der absolute Oldtimerfan beschäftigt sich seit jeher mit Vergasermotoren. "Tuning in seiner schönsten Form" nennt er das. Auch fiel ihm ein Kriegsversehrtenfahrzeug aus der DDR in die Hände, ein Krause Piccolo Trumpf 5 aus dem Jahr 1961. Ein Glücksfall für den Trumpf und für den Mechaniker Maros.

Mechanische Geräte und Maschinen bis in ihre Einzelteile auseinandernehmen, reparieren und wieder zusammen bauen ist seine absolute Leidenschaft. "Oft gibt es den Erbauer nicht mehr, es liegen keine Baupläne vor, da muss ich mich in die Mechanik hinein denken", beschreibt Maros sein Vorgehen.

Hinein denken musste er sich auch in einen Klumpen Schrott, den er beim Einzelteile suchen in der Ecke eines Schrotthändlers gefunden hatte. Auf den ersten Blick hatte Maros das Uhrwerk einer Kirchturmuhr erkannt, zwar im schlechten Zustand, ohne Pendel und Gewichte, sonst aber komplett. Als die Diözesen anfingen die mechanischen Kirchturmuhren gegen elektrisch betriebene, und später funkgesteuerte Uhren auszutauschen, landeten die Uhrwerke oft genug im Wertstoffcontainer. Heute ist das nicht mehr vorstellbar, die Uhrwerke müssen in den Kirchen verbleiben, auch wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Maros besitzt drei solcher Uhrwerke. Alle liebevoll restauriert und selbstverständlich vollfunktionsfähig stehen sie in seinem Salemer Laden und in der Werkstatt oben.

Schon als Jugendlicher war er auf den Reiz der Uhrmacherkunst gekommen. Sie waren auf Familienbesuch in Ungarn. Maros ist zwar in Stuttgart geboren und aufgewachsen, seine Familie hat jedoch ihre Wurzeln bei der deutschen Minderheit in Ungarn. Dort bekam er von seiner Oma den alten Wecker des Großvaters und von der Tante die russische Armeeuhr seines früh verstorbenen Cousins. Beide Zeitmesser erhielten die Behandlung, die seitdem jede Uhr von Maros durchläuft: auseinandernehmen, Teile pflegen, zusammen bauen. Die Passion hat Maros zu seiner Profession gemacht. Ende 1995 las seine Frau Carmen, wie Maros selbst Optikermeister, in einer Fachzeitschrift davon, dass ein Augenoptikerladen zum Verkauf steht, und tippte auf Edwin Maurer in Stefansfeld. Eine Anfrage bei dem Optiker- und Uhrenmachermeister ergab, dass sie falsch lag, was jedoch Maurer wiederum aber auf einen Gedanken brachte. Auch er suchte einen Nachfolger, der sein Geschäft fortführt. Man wurde handelseinig. Maros machte bei Mauerer berufsbegleitend eine Uhrmacherausbildung und sollte später den Laden übernehmen. Krankheitsbedingt übernahm Maros bereits früher als geplant, im Jahre 1999, den Laden. Seit 2004 startete er seine eigene Kollektion anlässlich der Salemer Gewerbeschau. Seitdem baut er seine Kollektion kontinuierlich aus, wobei alle Uhren Unikate sind.

Seine Werke sind alles Einzelstücke