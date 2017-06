Salem, Überlingen Trotz der Saukälte im April ein gutes Storchenjahr

Affenberg zieht erste Zwischenbilanz: Bis zu 200 Küken und mehr werden erwartet. Im nass-kalten Jahr 2016 waren es nur 83 Jungtiere.

Der markante Backsteinkamin an der Alten Fabrik in Mühlhofen ist für Störche prädestiniert. Wenn die Jungvögel von hier aus zu ihrem Jungfernflug abheben, haben sie gut 35 Meter Fallhöhe zur Verfügung. Der Horst ist gut und geeignet. Nach einem Totalausfall, als die Küken bei der Aufzucht verendeten, mieden die Störche diesen Horst dennoch für mehrere Jahre, wie Affenberg-Leiter Roland Hilgartner berichtet. Die Störche machen in so einem Fall nicht äußere Umstände für einen Brutverlust verantwortlich, sondern sehen ihn offenbar im Horst begründet. In diesem Jahr entschlossen sich zwei Störche nach ihrer Rückkehr aus dem Wintergebiet, auf dem Kamin Quartier zu beziehen. Von den drei Eiern schlüpften zwei.

Als die Storchenbeauftragte des Affenbergs, Sylvia Altheimer, sich vergangenen Donnerstag mit einem Autokran in schwindelige Höhe bringen ließ, um die beiden Jungvögel zu beringen, war sie mit dem Gesundheitszustand der Tiere sehr zufrieden. Die Altvögel ergreifen bei der Beringung jeweils die Flucht und die Kleinen stellen sich tot. Mit dem Ring am Fuß lassen sie sich ein Leben lang beobachten, katalogisieren und wissenschaftlich auswerten, so dass Parkleiter Roland Hilgartner geeignete Schlüsse über die Population und ihre Lebensbedingungen ziehen kann.

In diesem Jahr siedeln 43 Brutpaare am Affenberg und 68 Paare in den umliegenden Gemeinden. Sylvia Altheimer rechnet damit, dass 150 bis 200 Jungstörche durchkommen, vielleicht noch mehr. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 100 Brutpaare, die 83 Jungvögel durchbrachten. 2016 und sein nass-kaltes Frühjahr gilt als eines der schlechtesten Storchenjahre seit Wiederansiedlung der Störche im Jahre 1978.

Mit dem erwarteten Ergebnis aus 2017 ist Roland Hilgartner zufrieden. Als um den 20. April herum Schnee fiel und bei minus vier Grad Eiszapfen an den Horsten hing, habe er sich noch gefragt: "Ob das wohl gut geht?" Doch seien nun weniger Ausfälle als erwartet zu verzeichnen, was damit begründet werden könne, dass nicht alle Tiere zur gleichen Zeit brüten. Entweder schlüpften die Vögel später aus dem Ei oder schlupften unter die wärmenden Fittiche der Alten. Im Vorteil waren hier die noch sehr kleinen Küken mit wenigen Geschwistern. Denn wenn viele Küken in einem Horst sitzen, wird es unterm Gefieder schnell zu eng. Hilgartner betont in diesem Zusammenhang auch den Trick in der Evolution: Die Tiere beziehen unterschiedliche Winterquartiere, die einen überwintern in Südspanien, die anderen südlich der Sahara in Mali, was zu unterschiedlichen Ankunftszeiten und einem Ausgleich zu dem unsteten Frühlingswetter in hiesigen Breiten führt.

Doch warnt Hilgartner vor falschen Schlüssen: "Man darf sich nicht täuschen lassen. Der Bruterfolg ist nicht, wie er sein sollte." Damit meint er die Zahl der Küken und die Population insgesamt. Sie entspreche nicht den natürlichen Bedingungen, vielmehr stünden die Vögel nach wie vor in großer Abhängigkeit zur Zufütterung am Affenberg. Hilgartner appelliert an die Verantwortlichen in den Kommunen und Landkreisen, mehr für die Schaffung von Feuchtwiesen und Biotopen zu tun, um einen intakten Naturkreislauf wiederherzustellen, in dem die Tiere so viel Nahrung finden, dass sie ihrer Art entsprechend sich vermehren. Die Störche fungieren wie Zeigervögel, die den ökologischen Wert unserer Kulturlandschaft beschreiben. Wie Hilgartner immer wieder betont, zeigen die Studien sehr deutlich, dass die Überlebenschance abnimmt, je weiter entfernt die Störche von der Zufütterung der Storchenstation am Affenberg brüten.

Auf der Westroute

Die meisten Störche aus unserer Region fliegen im Herbst Richtung Afrika oder Südeuropa. Dabei wählen sie die Westroute über Frankreich und Spanien, die Straße von Gibraltar bis nach Zentralafrika (wenn sie nicht beispielsweise auf einer der Müllhalden in Spanien überwintern). Die Jungstörche brechen Mitte August zu ihrem Winterzug auf, zwei Wochen vor ihren Eltern. Die Paarpartner verlieren sich meistens auf dem Weg in den Süden. Das heißt, sie verbringen den Winter nicht gemeinsam. Störche sind nicht ihrem Partner, sondern ihrem Bruthorst treu. (shi)