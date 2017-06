Salem Trachtengruppe Salem feiert 115. Geburtstag

Der Fronleichnamstag ist für die Trachtengruppe Salem wie jedes Jahr ein besonderer Tag.

Die 17 Frauen nehmen in ihrer Tracht mit den schönen Radhauben an der Festliturgie der fünf Salemer Pfarreien teil – mit Gottesdienst im Münster und Prozession im Schlossbereich. Die Gruppe wurde vor 115 Jahren auf Fronleichnam hin, im Jahr 1902, von Prinzessin Maximilianowa von Leuchtenberg, seit 1863 verheiratet mit Prinz Wilhelm von Baden und Mutter des letzten Reichskanzlers im Kaiserreich, Prinz Max von Baden, gegründet. Aktiv nehmen die Frauen an kirchlichen und kommunalen Anlässen und an Anlässen der markgräflich-badischen Verwaltung sowie an Treffen von Trachtengruppen teil. Sieben Trachtenträgerinnen wurden jetzt geehrt. Für 15 Jahre: Margot Böhne, Ursula Fuchs und Antonia Hans. Für 30 Jahre: Gabi Bröski, Brigitte Dreher, Hanni Frick und die Vorsitzende Anneliese Schwarze. Michaela Hans wurde als stellvertretende Vorsitzende verabschiedet. Diese Funktion konnte noch nicht besetzt werden. Kassiererin ist Erika Lohr.