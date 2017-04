Salem Tennis-Clubheim bereit für Saison

Statt Punkt, Satz und Sieg heißt es beim Tennisclub Salem derzeit putzen, scheuern und sauber machen.

Salem – Nach dem großen Wasserschaden im Winter muss das Clubheim rechtzeitig für die Saisoneröffnung hergerichtet werden. Die 40plus-Damenmannschaft des Clubs machte den Anfang, um die letzten Spuren der Handwerker zu beseitigen. Im strengen Winter waren die Heizungsleitungen zugefroren und geplatzt. Vom oberen Stockwerk lief das Wasser in die Gastroküche. Das Ganze wurde nur zufällig entdeckt. Der Schaden von rund 6000 Euro wird von der Versicherung beglichen. Rechtzeitig zum Wochenende muss der Betrieb wieder laufen. Von Freitag bis Sonntag geht es auf dem Salemer Platz um die Tennis-Bezirksmeisterschaften. Der Andrang ist so groß, dass in Frickingen und Bermatingen Plätze zugebucht wurden.