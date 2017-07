Salem Tausend Dank, Zucchero: Italo-Legende begeistert bei Salem Open Air

Adelmo Fornaciari, alias Zucchero, hat das dritte Salem Open Air gespielt. 4500 Zuschauer haben zu seinen neuen und älteren Titeln getanzt. Zweieinhalb Stunden stand der 61-Jährige auf der Bühne.

"Compagni di viaggio." Seine Weggefährten. So stellt Adelmo Fornaciari, den alle Welt nur Zucchero nennt, am Donnerstagabend beim Salem Open Air seine Band vor. Und Weggefährten sind sie dann irgendwie alle. Nicht nur die Musiker. Ebenso die 4500 Besucher auf dem Schlossplatz. Zusammen begeben sie sich auf eine Reise – durch Jahrzehnte von Blues-, Gospel- und Rockmusik. Vertont durch Zucchero, der wie immer Hut trägt, und seine hochkarätige Band. "Partigiano reggiano" schmettert der 61-jährige Italiener als ersten Titel, singt von einer freien Welt, freien Träumen und freier Liebe. Noch tänzelt er von einem Fuß auf den anderen, klopft mit der rechten Hand rhythmisch auf seinen rechten Oberschenkel.

Mit jedem Lied wird dieses Bild aber stärker: Zucchero ist der Mann der großen Worte und Gesten. Bühne und Schlossplatz nimmt er für sich ein. "Black Cat" heißen sein aktuelles Album und die Welttournee. "13 buoni ragioni", "Ci si arrende" und "Hey Lord" gibt er unter anderem zum Besten. Bei jedem anderen würden Textpassagen wie "die Seele, die sich ergibt" kitschig klingen. Es wäre zu viel des Guten. Doch singt Adelmo Fornaciari diese Worte, gehen sie direkt ins Herz. Auf Italienisch noch viel mehr als auf Englisch. Werner Hohl aus Ravensburg hat Zucchero schon zweimal live gesehen: "Er hat einfach eine authentische Ausstrahlung auf der Bühne und ist live absolut unschlagbar." Die Begeisterung beim dritten Salem Open Air ist groß. Auch bei Adele Rieken, Ingrid Endres und Angela Wesche aus Überlingen. "Zucchero hat eine klasse Stimme und macht super Musik. Er ist ein Weltstar", sagt Ingrid Endres.

Mal fordernd mit großem Orchester, mal sanfter, sitzend, mit der Gitarre über den Knien: Das Publikum tanzt dazu im Stehen. Das Publikum wiegt sich dazu im Sitzen. Zucchero ist ganz der Alleskönner, der seit den 1980er Jahren großen Erfolg mit seiner Musik hat. Seine Band hält an diesem Abend problemlos mit: Sie ist je nach Titel Bigband, Rockband oder Gospelchor. Und dann spielt er sie: seine älteren Lieder. Nach den Stücken von der Platte "Black Cat", stimmt Zucchero "Vedo nero" und "Baila – Sexy Thing" an. "Siamo fiamme nel cielo." Wir sind Flammen im Himmel. "Lampi in mezzo al buio." Blitze in der Dunkelheit. Wetterleuchten am Himmel stimmen in den Liedtext mit ein. Zucchero lässt die Atmosphäre auf sich wirken.

Er, der mehrfach hintereinander die Arena in Verona gefühlt hat, in Havanna im Freien vor 100 000 Menschen gespielt hat, ist von Salem begeistert. "Welch ein Abend", brummt er ins Mikrofon. Zweieinhalb Stunden lang steht er auf der Bühne. Zweimal sagt er "buona notte". Zweimal kommt er für Zugaben zurück ans Mikrofon. Ohne das Lied "Senza una donna" will niemand nach Hause gehen. Zucchero singt es als letzten Titel. "Grazie mille." Tausend Dank, scheint das Publikum zu sagen.

Konzerte, Parken, Einlass und Wetter