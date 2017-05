Salem Tag der offenen Tür: Kinder führen durch Hermann-Auer-Grundschule

Beim Tag der offenen Tür an der Hermann-Auer-Grundschule in Neufrach waren es die Kinder, die den Eltern Räume und Lehrmethoden erklärten.

Jessica und Jakub scheinen kein bisschen nervös zu sein, während sie neben dem Eingang auf die Teilnehmer ihrer Führung warten. Der Treffpunkt ist zwischen den vielen Besuchern des Tages leicht zu übersehen. Es ist schon die zweite Führung der Kinder an diesem Tag der offenen Tür an der Hermann-Auer-Grundschule in Neufrach. Mit ihren Stichworten in der Hand wartet Jessica, bis die angesetzte Zeit gekommen ist. Sogleich setzt sich eine kleine Karawane hinter den beiden Grundschülern in Bewegung. Der Wasserbrunnen ist die erste Station. Kurz wird referiert, warum es so wichtig ist, dass die Kinder viel trinken. Weiter geht es in den Altbau. "Hier hat Frau Vollmer ihr Büro." Die Erwachsenen sind etwas überrascht, als Jakub das Büro der Rektorin aufschließt. Auch für das Lehrerzimmer haben die Schüler den Schlüssel. Weitere Etappen sind die Küche mit dem Speisesaal und der Spielraum. Im Gegensatz zum Zimmer der Rektorin haben die Führer für den Kunstraum keinen Türöffner mit dabei.

Interessant wird es im Willkommenszimmer. Eine Art Beduinenzelt steht in der Ecke, an der Tafel sind die fünf Säulen des Islam aufgezeichnet. Auch Tafeln mit Bibeltexten hängen an den Wänden. Ein Poster an der Wand in Gestalt einer Ortstafel gibt den richtigen Hinweis: "Himmelreich." Hier wird Religion unterrichtet. "Wenn wir unsere Aufgaben richtig erledigt haben, dürfen wir uns ein Buch nehmen und uns in das Zelt zurückziehen, wenn wir wollen", erklärt Jessica. Die Klangschale in der Raummitte hat ebenso ihre Bewandtnis. "Solange sie klingt, sollen wir nicht sprechen und uns auf das konzentrieren, was wir besprochen haben", klärt Jessica auf.

Den Namen hat der Raum aus dem Deutschunterricht für die Flüchtlingskinder. Zwölf Kinder sind es zurzeit und somit genau zehn Prozent von den insgesamt 120 Schülern. Souverän bringen die Kinder wieder an den Ausgangspunkt.

"Wir setzen die neuesten Erkenntnisse aus der Lernforschung ein. Der Lehrplan gibt uns dabei den Rahmen vor", sagt Rektorin Dorothea Vollmer. Hierfür haben alle Lehrerinnen eine intensive Fortbildung – unterteilt in acht zweitägige Modelle – besucht. Für die Lehrerinnen ging es auch nicht ohne Hausaufgaben. In einer Dokumentation und Präsentation fand die Fortbildung ihren Abschluss. Im laufenden Schuljahr bilden sich die Pädagoginnen ebenfalls weiter. "Mit dem Schuljahr 2016/17 wurde der Bildungsplan für die ersten beiden Schulklassen konkreter", erzählt Vollmer. An der Grundschule haben die Lehrerinnen nun einen Vorteil. Denn die modernen Methoden werden von ihnen schon eingesetzt. Zwei Stunden pro Tag können die Kinder ihre Lernschritte selber gestalten. Dabei können sie aber nicht vogelfrei vorgehen. Immer ist eine Pädagogin dabei. Die übrige Zeit wird der Stoff im Klassenverbund gelernt. Der Frontalunterricht ist also nicht komplett abgelöst. "Die Lernforschung sagt, dass die Kinder besonders an den Sachen lernen und motiviert sind, die ihnen gelingen", sagt Vollmer. So gibt es im Foyer einen Gelingensbaum. Während der monatlichen Schülerversammlungen können die Kinder aufzählen, was ihnen in jüngster Zeit gut gelungen ist, sei es schulisch oder privat. Dieses Gelingen hängt dann als Blüte am Baum. Bei Streit zwischen Schülern kommen Streitschlichter zum Einsatz.

So viel Engagement kommt bei den Eltern gut an. Tanja Benz hatte schon ihren Sohn auf der Schule, aktuell ist ihre Tochter in der vierten Klasse. "Wir merken, dass Schulleitung und Lehrerschaft hinter dem stehen, was sie sagen und umsetzen", lobt sie die Pädagoginnen. Dem schließt sich Jasmin Böttinger an. Auch ihre Tochter besucht die vierte Klasse. "Es wurde immer eine Lösung gefunden." Die Eltern staunen, wie selbstverständlich ihre Kinder durch die Klassenzimmer, Treppen und das Foyer rennen sowie gemeinsam spielen. "Die fühlen sich hier wohler als zu Hause", rutscht es einem Elternteil raus.

120 Schüler

Die Hermann-Auer-Grundschule ist nach dem ehemaligen Bürgermeister der damals selbstständigen Gemeinde Neufrach benannt. Unter seiner Ägide wurde die Grundschule gebaut, die noch als Altbau in Funktion ist. 120 Schüler werden in sechs jahrgangsübergreifenden Klassen unterrichtet. Dabei sind jeweils die Klassen eins mit zwei und drei und vier zusammengelegt. Dreimal wöchentlich können die Kinder ihre Hausaufgaben in der Schule erledigen. Daneben werden sportliche und musische AGs angeboten. Die Schule ist vom Bodenseekreis als "gesunde Schule" in den Bereichen Ernährung, Bewegung, seelische Gesundheit und Gewaltprävention ausgezeichnet.

Simone Norman ist Elternbeiratsvorsitzende. Sie hat ihr drittes Kind an der Schule. "Uns als Eltern ist die Zusammenarbeit mit den Lehrerinnen enorm wichtig", sagt Norman. "Dazu gehört ein gutes Schulklima, in dem alle Probleme, die in der Schule auftauchen, im Interesse der Schüler gelöst werden", ergänzt sie und ist voll des Lobs für das Engagement der Lehrerinnen. Als die neuen Unterrichtsmethoden Schritt für Schritt umgesetzt wurden, hat die Schulleitung auch die Eltern mit ins Boot geholt. "Eine Mini-Fortbildung", nennt Norman das heute.

Dorothea Vollmer kann auf eine fast dreißigjährige Berufserfahrung als Grundschullehrerin zurückblicken. Seit 2008 ist sie Schulleiterin an der Hermann-Auer-Grundschule, davor war sie an der Sommertal-Schule in Meersburg. Ihr liegt der Dreierbund von Lehrern, Elternbeirat und Förderverein sehr am Herzen. "Der Förderverein ermöglicht uns Projekte, die wir mit unseren Mitteln alleine nicht stemmen könnten", unterstreicht sie ihr Anliegen. "Viele Ausfahrten, so auch die Chortage in Ochsenhausen, oder die Anschaffung von Musikinstrumenten müssten sonst gestrichen werden."

Nicole Keller kam direkt nach ihrem Referendariat an die Neufracher Grundschule. Als Klassenlehrerin leitet sie die Klasse 3/4b . "Eure Viertklässler können sich besser organisieren, als viele unserer Neuntklässer", bekam sie von einer Kollegin zu hören. Da steckt viel Arbeit dahinter. "Damit die Schüler sich selbst ihre Lernziele setzen und die Lernschritte verfolgen können, ist von den Lehrerinnen eine gute Vorbereitung notwendig", erklärt sie. Da musste sie auch erst hineinwachsen und als Lehrerin das Loslassen lernen. Die Schüler fänden ihr eigenes Tempo und "wachsen an den Erfolgen".