vor 51 Minuten dpa Salem Störche am Bodensee: Noch auf Paarungssuche oder schon beim Nestbau?

Hochbetrieb am Bodensee: 34 Storchenpaare sind momentan am Affenberg in Salem schwer beschäftigt. Die meisten bauen an ihrem Horst, wie Parkleiter Roland Hilgartner am Donnerstag sagte.

