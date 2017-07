Salem Sporthalle am Bildungszentrum: Sanierung oder Neubau?

Die Sporthalle am Bildungszentrum entspricht nicht mehr den Anforderungen. Das stellt den Gemeinderat vor die Frage: Sanierung oder Neubau? Beide Lösungen haben entscheidende Nachteile.

Salem – Gerade einmal 40 Jahre alt ist die Sporthalle am Bildungszentrum. Aber sie entspricht hinten und vorne nicht mehr den heutigen Anforderungen. Die Frage ist nun: sanieren oder neu bauen? Für eine Entscheidung bekam der Gemeinderat in seiner Sitzung eine vom Stuttgarter Architekturbüro Glück und Partner erstellte Machbarkeitsstudie mit drei Varianten an die Hand. Die Kosten liegen zwischen 9,2 und 12,3 Millionen Euro. Bis Ende dieses Jahres wünscht sich Bürgermeister Manfred Härle ein Signal des Gremiums, in welche Richtung es gehen soll. Dabei sollen auch die sporttreibenden Vereine mit ins Boot geholt werden.

Die Aufzählung von Architekt Martin Ritz über die Schwachstellen an der Sporthalle war lang. Sie reichte von den unzulänglichen technischen Anlagen über die unbefriedigende Belichtung bis hin zu der Feststellung, dass sie in keiner Weise behindertengerecht ist. Um alle diese Mängel zu beseitigen, sehe er nur eine Möglichkeit: "Rückbau bis zum Rohbau." Oder eben Neubau. Neubau hieße aber auch, dass der erst vor zehn Jahren errichtete Anbau mit einem vierten Hallensegment mitabgerissen werden würde. Und dann müsste die Gemeinde nach Angaben von Kämmerer Michael Lissner rund 350 000 Euro von den damals erhaltenen Zuschussmitteln zurückzahlen. Das käme zu den Kosten für einen Neubau, den Martin Ritz auf 12,3 Millionen Euro schätzt, noch hinzu.

Für eine Sanierung, die nur den Altbau betrifft, hatte er zwei Varianten mitgebracht. Variante eins für 9,2 Millionen Euro sieht das unbedingt Notwendige vor. Die 500 000 Euro teurere Variante zwei schließt auch eine Erweiterung des Eingangsbereichs sowie zusätzliche Funktionsräume ein.

Gemeinderat Peter Frick (CDU) konstruierte aus den verschiedenen Möglichkeiten eine weitere Alternative: Die bestehende Halle ohne Schnickschnack als reine Trainingshalle sanieren und dahinter eine neue Halle erstellen. Ulrich König (FDP) plädierte dafür, dass die Sportvereine einbezogen werden, um ein bedarfsgerechtes Konzept für alle Sportanlagen im Zentralbereich zu entwickeln. Petra Herter (CDU) tat sich in Bezug auf einen Neubau schwer, weil dann auch das erst zehn Jahre alte Hallensegment platt gemacht werden müsste. "So etwas empfinde ich schon als recht schmerzhaft", sagte sie.

Etwas ganz anderes lag Franz Jehle am Herzen. Im Hinblick auf die nach einer bundesweiten Statistik zunehmende Anzahl an jugendlichen Nichtschwimmern plädierte er vehement dafür, bei einer Hallensanierung oder einem Neubau ein Lehrschwimmbecken vorzusehen. Man müsse sich schon fragen, sagte er, was einem wichtiger sei: Schaffen wir zusätzliche Funktionsräume für Gymnastik oder belassen wir gymnastische Angebote in Dorfgemeinschaftshäusern, oder verwenden wir das Geld für Funktionsräume für ein Lehrschwimmbecken, damit alle unsere Kinder die Möglichkeit haben, schwimmen zu erlernen.

Für ein Lehrschwimmbecken konnte sich Bürgermeister Manfred Härle allerdings nicht erwärmen. "Unsere Grundschüler haben im Hallenbad der Schlossschule die Möglichkeit, schwimmen zu lernen", entgegnete er. Er rief letztlich den Gemeinderat dazu auf, bis Ende des Jahres eine Linie zur Behebung der Sporthallenproblematik vorzugeben, damit der Verwaltung ausreichend Zeit bleibe, ein Finanzierungskonzept mit entsprechenden Zuschussmöglichkeiten zu schnüren. Nach heutigem Stand sei mit zehn Prozent aus der Sportförderung und vielleicht mit fünf Prozent aus dem Ausgleichstock des Landes zu rechnen. Er habe aber im Gemeindetag Baden-Württemberg den Antrag gestellt, dass die Schulbauförderung auch auf Sportstätten ausgeweitet wird, die dem Schulbetrieb dienten.

Hallenkapazitäten

Neben der Vier-Raum-Sporthalle am Bildungszentrum verfügt die Gemeinde Salem über eine Sporthalle an der Hermann-Auer-Grundschule Neufrach, über eine Sporthalle an der Förderschule Salem und eine kombinierte Sport- und Festhalle an der Fritz-Baur-Grundschule in Neufrach. Dazuhin können kleinere Sportgruppen für Fitness und Gymnastik die Dorfgemeinschaftshäuser nutzen, die es in allen Teilorten gibt. Die Nutzung der Sporthallen wie der Dorfgemeinschaftshäuser für den Sportbetrieb ist kostenlos. (as)