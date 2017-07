Salem/Frickingen "Spielen heißt, das Leben lernen": Wahloma, Wahlopas und Kinder spielen gemeinsam

Wahlgroßeltern und Kinder haben sich in der Graf-Burchard-Halle zu einem Spielevormittag getroffen.

Einen kleinen Kreis von Wahlgroßeltern konnte Hildegard Sasse, die Leiterin der Familientreffs Grenzenlos und Frickingen, zu einem Vormittag unter dem Motto “Lasst uns spielen“ in der Graf-Burchard-Halle begrüßen. „Spielen heißt, das Leben lernen, und Oma und Opa sind als Mitspieler bei den Kindern gern gesehen, da sie Zeit, Kreativität und Geduld mitbringen“, wird die Treff-Leiterin in einer Pressemitteilung zitiert.

Erzieherin Moni Wegmann führte die Gäste mit Flötenspiel und Gesang in den Sommer. Mit wenigen Handgriffen wurden Schmetterlinge gebastelt. Die Wahlgroßeltern und Kinder spielten gemeinsam an verschiedenen Stationen. Klassiker wie Gummitwist, Fadenspiel, Knicker und Mensch-ärgere-dich-nicht ließen bei den Besuchern Erinnerungen an die eigene Kindheit wach werden. Während des Spielens kamen ganz praktische Fragen auf: Wie sollten Erwachsene zum Beispiel mit einem Kind umgehen, das nicht verlieren kann? So flossen im Gespräch viele Tipps über alters- und interessengerechtes Spielen mit Kindern von den pädagogischen Fachkräften zu den Interessierten – aber auch von Wahloma zu Wahloma beziehungsweise Wahlopa.

Dabei gehe es immer um die Freude am Spiel, wobei das selbstständige Entdecken mit Oma und Opa als Zuschauer ebenso wichtig sei wie das Anspielen oder das Miteinanderspielen, heißt es in der Pressemitteilung. "Denn Kinder spielen sich ins Leben und was kann schöner sein, als dies mit viel Spaß gemeinsam mit Oma oder Opa erfahren zu können", erklärt Sasse. Eine Wiederholung ist geplant. Schließlich sei das Spielen nicht nur ein schöner Zeitvertreib, sondern nehme eine bedeutende Rolle beim Wachsen und Werden in der Entwicklung von Kindern ein.

