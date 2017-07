Salem Sonniger Auftakt für Salemer Schlossseefest

Heute Abend erwarten die Organisatoren 15 000 Besucher zum Klangfeuerwerk beim Schlossseefest in Salem. Am Freitagabend wurde das fest mit dem Böllerschuss der Mimmenhauser Garnisonskanoniere eröffnet.

Salem (mt) Schlag 18 Uhr knallte der erste Böllerschuss der Mimmenhauser Garnisonskanoniere, weitere zwei folgten. Das Schlossseefest wurde pünktlich eröffnet. Nach den Regentagen der vergangenen Woche hatten sich die Verantwortlichen Sorgen gemacht, ob überhaupt Besucher kommen. Aber der Wettergott hatte eine Einsehen, bei strahlenden Sonnenschein füllten sich die Bierbänke. Ronny A. Knepple, Sprecher des Schlossseefestes, konnte so nicht nur tausende Besucher, sondern auch die Honorationen begrüßen. Als erstes Altbürgermeister Werner Kesenheimer, der als Begründer des Schlossseefestes gilt, daneben auch die Landtagsabgeordneten Klaus Hoher und Martin Hahn, der mit Gattin Sabine Becker zum Schlossseefest kam.

Nach dem Einmarsch der sechs Kapellen der fünf beteiligten Musikvereine aus Lippertsreute, Beuren, Mimmenhausen, Neufrach und Weildorf ging es zum Fassbieranstich. Bürgermeister Manfred Härle, Dekan Peter Nicola und Zoller-Bräu-Geschäftsführer Ralf Rakel hatten diese Ehre. Auch an die Kinder hatten die Organisatoren gedacht. Alina Härle, Tochter des Bürgermeisters, stach das kleine Limonaden-Fass an. Der Andrang der Kinder war so groß, dieses Fass als erstes leer getrunken war.

Heute Abend erwarten die Organisatoren wieder 15 000 Besucher zum Klangfeuerwerk um 22.45 Uhr und wiesen auf den kostenfreien Shuttle-Service zum neuen Parkplatz am Schloss Salem hin.