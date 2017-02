Salem/Stockach-Wahlwies Sie trotzt Schicksalsschlägen: Alexandra Maurer lebt viel zu gerne

Alexandra Maurer hat MS, aber bietet dem Schicksal die Stirn. Das Passformmodell geht neue positive Wege und ist auch beim Improvisationstheater bei den "SalemApes" dabei.

Alexandra Maurer ist Passformmodell. Sie besitzt die ideale Körpergröße und die perfekten Proportionen, um Musterteile von Kollektionen anzuprobieren. Als Alexandra Maurer ihre Haustüre in Wahlwies öffnet, stützt sie sich auf eine Krücke. Die 45-jährige Mutter zweier erwachsener Töchter ist für sechs Monate krank geschrieben. Auf die Frage, was denn passiert sei, antwortet die blondhaarige Frau mit den blauen, wachen Augen ohne Umschweife: "Jetzt hat mich nicht die Multiple Sklerose aus den Schuhen gehauen, sondern eine simple Routineoperation an der Bandscheibe." Das Thema Passformmodell rückt schlagartig in den Hintergrund. Manchmal verbirgt sich hinter der ursprünglichen Geschichte noch eine viel interessantere.

Alexandra Maurer lässt sich auf einem Stuhl nieder. Seit der Operation im vergangenen Juli hat sie eine Parese, eine Teillähmung des Beckens und des Fußes. Sie streift den Kunststoffclog von ihrem linken, nackten Fuß und versucht vergeblich, ihre Zehen zu bewegen. Dann steht sie auf und demonstriert, wie ihr das Becken beim Stehen oder Laufen wegbricht. Wegen Sturzgefahr und einer drohenden Fehlhaltung soll sie Krücken benutzen. Nach der Operation habe man drei Kernspintomographien gemacht, es sei alles in Ordnung, die Parese könne sich keiner erklären, erzählt sie.

"Denn es ist wie es ist"

Alexandra Maurer klingt nicht verbittert und auch nicht verzweifelt. Die Frau, bei der 2008 erst Multiple Sklerose diagnostiziert wurde, will sich nicht damit beschäftigen, wie es dazu kam. "Letztendlich ist es egal, denn es ist wie es ist", sagt sie realistisch. Sie könne den Fokus jetzt auf ihre Teillähmung legen oder darauf, was noch gut funktioniert. Und das sei noch ganz viel. "Da sich unser Gehirn ständig mit etwas beschäftigt, können wir unsere Gedanken um unser vermeintliches Schicksal kreisen lassen oder unser Gehirn mit Alternativen beschäftigen", ist sie sich bewusst. Alexandra Maurer lebt viel zu gerne, um sich mit der Opferrolle zufriedenzugeben.

Die gelernte Krankenschwester möchte eine Ausbildung als Heilpraktikerin für Psychotherapie machen und eine Praxis in Wahlwies eröffnen. Inwieweit sie in ihren alten Job als Betreuerin einer Wohngruppe im Pflegeheim Casa Reha in Stockach wieder einsteigen kann, ist noch unklar. Um sich fortbewegen zu können, hat sie sich ein Auto mit Automatikgetriebe zugelegt. Und da sich ihr Radius laufender Weise nur noch auf 1,5 bis 2 Kilometer beschränkt, hat Alexandra Maurer auch einen Rollstuhl bekommen. "Ohne den wäre ich beispielsweise in Stuttgart auf der CMT Messe für Tourismus und Freizeit aufgeschmissen gewesen", sagt sie. Denn das Reisen will sie sich auch in Zukunft nicht nehmen lassen. Ihren Humor auch nicht: "Die Vier-Sterne-Hotels auf Gran Canaria können warten, bis ich alt und krank bin. " Als nächstes möchten sie und ihr Mann Martin mit einem Guide die Orang Utans auf Borneo besuchen. Zuvor fliegt die 45-Jährige aber noch für eine Woche zu einem Theater-Workshop nach Mallorca. Seit zweieinhalb Jahren spielt sie im SalemApes Improvisationstheater mit. Geprobt wird ein bis zweimal pro Woche. Auch das wird sie nicht an den Nagel hängen. "Da ich jetzt nicht mehr so rumspringen kann, werde ich mich künftig eben auf die Moderation konzentrieren." Die SalemApes improvisieren Geschichten, Szenen, Songs und vieles mehr nach den Wünschen ihres Publikums.

Passformmodell

Alexandra Maurer arbeitet im Nebenjob als Passformmodell für das Modelabel Kenny S. mit Sitz in Stockach. Ihre Aufgabe ist es, Musterteile der Kollektion anzuprobieren, sodass die Passform der Kleidungsstücke beurteilt werden kann. Sie bringt die vorgegebenen Maße und Proportionen für die Konfektionsgröße 44 mit. An ihr wird geprüft, ob die Kleidung bequem und zu eng oder zu weit ist. Die ideale Körpergröße für ein weibliches Anprobemodell liegt bei 172 Zentimeter.