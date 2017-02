Salem Schule Schloss Salem feiert Richtfest für neue Sporthalle

Der Umbau der ehemaligen Reithalle ist Teilprojekt eines Gesamtpakets zur Modernisierung.

Salem – Von einem freudigen Tag sprach Bernd Westermeyer, Leiter der Schule Schloss Salem, als gestern Vormittag Richtfest für die neue Sporthalle gefeiert wurde. Für 2,8 Millionen Euro wird die ehemalige Reithalle der markgräflichen Familie umgebaut. Das Projekt ist Teil eines auf 20 Millionen Euro veranschlagten Maßnahmenkonzepts, das unter anderem auch der Verlegung der bisher auf der Burg Hohenfels untergebrachten Unterstufe dient.

Das denkmalgeschützte Gebäude gehört dem Land Baden-Württemberg. Mit ihm hat die Schule Schloss Salem einen auf 99 Jahre ausgelegten Erbbaurechtsvertrag abgeschlossen. Möglich wurde der Umbau zur Sporthalle aber nur, weil das markgräfliche Haus auf seine Pachtrechte verzichtet hat.

"Für uns ist diese Sporthalle ein absoluter Quantensprung", erklärte Bernd Westermeyer gestern vor zahlreichen Gästen, unter denen sich auch Prinz Michael von Baden sowie Vertreter der Liegenschaftsverwaltung Baden-Württemberg und von Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg befanden. Sport, so betonte Westermeyer, sei viel mehr als Körperertüchtigung, Fitness und Gesundheit. Sport habe auch sehr viele pädagogische Aspekte, die auf Dinge wie Fairplay oder den Umgang mit Siegen und Niederlagen gerichtet seien.

Ein alltägliches Unterfangen war aus planerischer Sicht der Umbau der Reithalle in eine Sporthalle nicht, wie der Ravensburger Architekt Kai Feseker zu verstehen gab. Letztlich habe man die behördlichen Hürden aber ganz gut meistern können. Die Normierungen für eine Sporthalle habe man zwar nicht in allen Belangen erfüllen können, dafür werde es aber eine Sportstätte mit sehr hoher räumlicher und auch handwerklicher Qualität. Bei der Erläuterung der Baumaßnahmen verwies Architekt Feseker auch auf einen historischen Fund, der bei der Freilegung des Fundaments gemacht wurde. Dabei sei man auf ein Fundament aus dem 13. Jahrhundert gestoßen, das man dokumentiert und durch die jetzige Überbauung gesichert habe. Eine zeitgenössische Rarität hat man im Boden der ehemaligen Reithalle gefunden: eine Bierflasche, in der sich am 24. Dezember 1971 die Handwerker verewigt haben, die damals mit einer Umbaumaßnahme befasst waren. Zu ihnen zählte auch der langjährige Schlossmaler Walter Seeger und dessen Nachfolger Josef Stehle aus Buggensegel, der erst vor zwei Jahren pensioniert wurde.

Diese Bierflasche haben die aus Erfurt stammenden Zimmerer Jens Giese und Robin Kurth nach ihrem Richtspruch zusammen mit zwei weiteren Schatullen, in denen sich eine Visionsbroschüre der Schule Schloss Salem und unter den Richtfestgästen eingesammelte Ein-Cent-Münzen befinden, im neuen Gebälk verankert.

Zur eigentlichen Richtfestzeremonie ließ Christian Niederhofer, der Wirtschaftsleiter der Schule, die Fanfare von den olympischen Spielen 1972 in München abspielen. "Dieses Grundstück", erklärte Niederhofer, "kann einmal zum neuen Herzen unserer Schule werden." Direkt gegenüber der Sporthalle steht nämlich eine weitere Baumaßnahme an. Die alte Schrote, ein Gebäude aus neuerer Zeit, soll abgerissen und mit einem Aufwand von 5,8 Millionen Euro neu errichtet und dann hauptsächlich als Versammlungsstätte und für Theater- und Konzertaufführungen genutzt werden.

Das Investitionspaket

Mit Investitionen von rund 20 Millionen Euro will sich die Schule Schloss Salem an ihrem Stammsitz im Salemer Schloss zukunftsfähig machen. Gleichzeitig sollen damit die räumlichen Voraussetzungen für die Zusammenführung der bisher schon in Salem untergebrachten Mittelstufe mit der Unterstufe geschaffen werden, die sich auf der Burg Hohenfels befindet. Dabei handelt es sich um 50 Schüler der Klassen fünf bis sieben. Schulleiter Bernd Westermeyer verspricht sich davon eine Reihe pädagogischer Vorteile, aber auch eine bessere Ressourceneffizienz in Bezug auf die Lehrkräfte.

Auch die Erneuerung der Außensportanlagen gehört zum Gesamtpaket, ebenso wie ein zeitgemäßes Lernzentrum für die Klassen sieben und acht sowie ein um das Doppelte vergrößertes Naturwissenschaftszentrum zu dem Maßnahmenpaket. Außerdem bekommt die zehnte Jahrgangsstufe in Vorbereitung auf die Oberstufe eine großzügige "Study Hall" zum selbstständigen Arbeiten. (er)