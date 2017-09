Salem Schule Schloss Salem: Neubau ersetzt alte Getreideschrote

Die Schule Schloss Salem investiert am Standort der Getreideschrote in ein neues Schulgebäude. Jetzt hat der Abriss des alten Gebäudes begonnen.

Seit vergangener Woche wird in der Schlossanlage die Abrissbirne geschwungen. Einem neuen Schulhaus der Schule Schloss Salem weicht die alte Getreideschrote, die zuletzt das Markgräfliche Haus landwirtschaftlich genutzt hatte, wie die Schule in einem Pressetext mitteilt.

Die Schule hat vom Land Baden-Württemberg ein Teilgrundstück der Schlossanlage im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrags übertragen bekommen. Auf diesem entsteht eine neue Sporthalle, die in einer alten Reithalle untergebracht wird und das neue Schulhaus. Der Denkmalschutz hat dem Abriss der nicht historischen Teile des alten Gebäudes zugestimmt.

Das Gebäude war in den 1960er Jahren teilweise abgebrannt und so muss nun lediglich der historische Giebel erhalten bleiben. Für fast 6 Millionen Euro wird die Schule in dem Gebäude Innungs- und Schulungsräume sowie einen Versammlungsraum errichten. In den Innungsräumen werden die Schüler in die Grundlagen des Handwerks eingeführt und der Versammlungsraum wird die Möglichkeit bieten, sich intensiv dem Musik- und Theaterprofil der Schule widmen zu können. Es ist seit 320 Jahren der erste wirkliche Neubau auf dem Schlossareal.

Entsprechend sorgfältig seien die Abstimmungen mit den Behörden gewesen. Anhand der schwierigen Bodenbedingungen komme es zu einer aufwendigen Gründung des Gebäudes bis auf die Endmörane. "Seit Monaten beißen sich Experten an dem Thema die Zähne aus." Daran könne man sehen, wie hoch entwickelt die Baukunst der Zisterzienser gewesen sei, die ohne die heutigen technischen Möglichkeiten auskommen mussten.

Neue Sporthalle

Im Februar dieses Jahres wurde bereits Richtfest für die neue Sporthalle gefeiert. Für 2,8 Millionen Euro wird die ehemalige Reithalle der markgräflichen Familie umgebaut. Das Projekt Sporthalle und der Abriss der alten Getreideschrote sind Teil eines auf 20 Millionen Euro veranschlagten Maßnahmenkonzepts "Salem wächst zusammen".