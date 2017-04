Salem Schlosssee-Freibad: Startklar für die Badesaison

Das Schlosssee-Freibad in Salem wird am 1. Mai eröffnet. Es gibt eine neue Rampe und die Tischtennisplatten wurden ausgetauscht. Warmwasserduschen sind ab der neuen Badesaison kostenpflichtig.

Salem – Das Wetter lässt momentan kaum Freibadgefühle aufkommen. Dennoch: In Salem ist man für die Badesaison am Schlosssee gerüstet. "Über das Winterhalbjahr hinweg haben wir wieder einige neuerliche Maßnahmen für den Badebetrieb vorgenommen", erklärte Bürgermeister Manfred Härle bei einem Pressegespräch. Egal, wie sich das Wetter entwickelt: Am 1. Mai wird das Schlosssee-Freibad offiziell eröffnet. Sowohl Freibadbetreiber Bernd Hauser als auch die Kiosk- und Schlossseecafébetreiberin Marina Vogt stehen in den Startlöchern.

Die großen Umgestaltungsmaßnahmen im Salemer Naturerlebnisbad wurden im vergangenen Jahr abgeschlossen. Einige kleinere Dinge wurden über die Wintermonate hinweg noch erledigt. Unter anderem wurde der Zugang von der Kioskterrasse zum Badesteg erneuert, der über eine Rampe auch für Rollstuhlfahrer zugänglich ist. Weiter wurden die Tischtennisplatten ausgetauscht, und beim Lagergebäude wurden zusätzliche Fahrradständer angebracht. Die Warmwasserduschen wurden mit Münzautomaten bestückt. Denn eine warme Dusche ist künftig nicht mehr kostenlos. Für diesen Komfort müssen 50 Cent berappt werden. "Häufig wurden die Duschen von den Badegästen nicht abgestellt und so wurde sehr viel Warmwasser verschwendet", begründet Bürgermeister Härle diesen Schritt.

"Wir freuen uns auf die neue Badesaison", sagt Freibadbetreiber Bernd Hauser. Auch er hat sich während der Wintermonate Gedanken darüber gemacht, was man am Badebetrieb noch verbessern könnte. Erstmals wird er die Kindergärten aus der Gemeinde zu einer Art Freibadführung einladen. "Kleinere Kinder verlieren in dem weitläufigen Badegelände oft die Orientierung und geraten in Panik", weiß Bernd Hauser. Deshalb will er den Kindern vor allem den Weg zur Wachstation einprägen und ihnen vermitteln, dass man ihnen hier hilft, ihre Eltern wiederzufinden.

Bei der Freibadführung will Bernd Hauser die kleinen Badegäste aber auch einmal auf die Robinsoninsel mit dem Piratenschiff führen, die eigentlich nur für Schwimmer zugänglich ist. "Die Kinder, die dort nicht hinkönnen, treibt natürlich die Neugier um, wie es auf der Robinsoninsel aussieht", hat Bernd Hauser die Blicke seiner jüngsten Gäste zu interpretieren gelernt und möchte deren Neugier befriedigen. Auf der anderen Seite weiß er auch, dass manche Senioren ebenfalls gerne einmal aufs Piratenschiff gehen würden. Für sie möchte er einmal einen Seniorenhock auf der Robinsoninsel arrangieren.

"Wir sind startklar für einen hoffentlich langen und heißen Sommer", sagt auch Marina Vogt. Für die Kiosk- und Schlossseecafébetreiberin ist es bereits die dritte Badesaison in Salem. "Unser Ziel ist es, dass sich die Badegäste bei uns weiterhin wohlfühlen", betont sie. Sie hat bereits am ersten frühlingshaften Sonntag mit einem Live-Musik-Nachmittag zahlreiche Gäste an den Schlosssee gelockt. Am 24. Juni will sie für die jüngere Generation eine Beach-Party steigen lassen.

Willkommene DLRG-Ortsgruppe

Die Botschaft von Freibadbetreiber Bernd Hauser an die DLRG ist klar und deutlich. "Sie ist herzlich willkommen", betonte er im Rahmen des Pressegesprächs zur bevorstehenden Freibaderöffnung. Damit nahm er den in der Salemer DLRG-Ortsgruppe aufgekommenen Mutmaßungen, sie sei am Schlosssee als zusätzlicher Wachdienst nicht mehr erwünscht, den Wind aus den Segeln. Dass es, wie bei der Mitgliederversammlung der Salemer DLRG-Ortsgruppe vor einigen Wochen dargelegt worden ist, zu einigen Missstimmungen gekommen ist, stellte er nicht in Abrede. "Aber diese Unstimmigkeiten werden wir in gemeinsamen Gesprächen unter uns klären", betonte Hauser. Die DLRG sei weiterhin herzlich eingeladen, an den Wochenenden Wachdienst zu machen, erklärte er. Es sei ja auch wichtig, dass im Rahmen der Ausbildung zum Rettungsschwimmer auch praktische Erfahrung gesammelt werden könne. Denselben Standpunkt vertritt auch Bürgermeister Manfred Härle. "Wir wollen schon, dass sich die DLRG beim Wachdienst am Schlosssee engagiert", erklärte er. Schließlich habe die Gemeinde auch Geld in die Hand genommen, um die DLRG mit der entsprechenden Ausrüstung wie Rettungsbrettern oder Handfunkgeräten auszustatten. Außerdem stelle die Gemeinde der DLRG kostenlos ein Büro zur Verfügung. Allerdings zog Härle auch klare Grenzen über die Zuständigkeiten. Was den Badebetrieb angehe, liege die Verantwortlichkeit letztlich ausschließlich beim Betreiber des Freibades, betonte er. (er)