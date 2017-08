Salem Schafzüchter weisen Kritik von "Peta" an Deutschen Schafschurmeisterschaften zurück

Schafzüchter weisen Kritik von "Peta" an Deutschen Schafschurmeisterschaften zurück

Vor dem Schafschurwettbewerb in Salem spricht sich die Tierrechtsorganisation massiv dagegen aus: "Schafe sind keine Sportgeräte". Die Veranstalter verweisen darauf, dass die Veranstaltung permanent vom Veterinäramt überwacht werde

Die Tierrechtsorganisation "Peta" übt in einer Pressemitteilung Kritik an den Deutschen Schafschurmeisterschaften, zu denen ab morgen bis zu 10 000 Zuschauer in Salem erwartet werden. „Schafe sind keine Sportgeräte – derartige Wettbewerbe sind lediglich ein blutiges Kräftemessen auf Kosten der Tiere“, heißt es wörtlich von Peta, „aufgrund des Zeitdrucks fügen selbst professionelle Schafscherer den sensiblen Tieren blutige Schnittwunden zu. Wir hoffen, dass Familien am Bodensee dieses traurige Spektakel nicht unterstützen und sich stattdessen für tierfreundliche Wochenendaktivitäten entscheiden“.

Gerade die Öffentlichkeit der Schafschur-Veranstaltungen ist für Anette Wohlfahrth, die Geschäftsführerin Landesschafzuchtverbandes Baden-Württemberg, Argument gegen die Vorwürfe von Peta. "Sie glauben doch nicht, dass wir in der Öffentlichkeit so was machen würden, wenn etwas dran wäre?" Laut Peta würden die Tiere "durch den enormen Zeitdruck beim Wettbewerb zwangsläufig Schnittwunden erleiden und beim groben Scheren misshandelt und extremem Stress ausgesetzt". Auch das weist Wohlfahrt zurück. Auf die Frage, ob es bei Wettbewerben öfter zu ernsteren Verletzungen der Tiere komme, sagt die Hauptorganisatorin der Salemer Schafschurmeisterschaft: "Nein, absolut nicht, es gibt mit Sicherheit nicht mehr Verletzungen als bei der normalen Schur auch." Und Schafe müssten nunmal aus Tierschutzgründen geschert werden, um sie von der Wolle zu befreien.

Durch Videoaufnahmen habe Peta aufgedeckt, dass es bei der Schafschurmeisterschaft 2016 in Nattheim Schnittverletzungen bei den Schafen gegeben habe. Daraufhin habe sie wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Tierschutzgesetz Anzeige erstattet gegen den Landesschafzuchtverband, heißt es weiter in der Pressemitteilung von Peta. In den ihr vorliegenden Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft sei von 15 verletzten Schafen die Rede. Das strafrechtliche Verfahren ist inzwischen eingestellt, räumt Peta ein, dagegen wolle man Beschwerde einlegen.

"Wir haben Peta eingeladen, sie haben abgelehnt", erklärt Wohlfahrth. Peta sei weder zu einem offiziellen Besuch bei einer Meisterschaft noch zu Gesprächen bereit gewesen. Stattdessen seien nach Schafschurmeisterschaften Filme aufgetaucht: "Die wurden angeblich bei uns gemacht, haben aber nicht dem entsprochen, was tatsächlich vorging." Außerdem verweist die Organisatorin zahlreicher Schafschurwettkämpfe darauf, dass bei jeder Veranstaltung das zuständige Veterinäramt während der gesamten Zeit dabei sei. "Die könnten sofort einschreiten, was ich noch nie erlebt habe." Schließlich kritisiert Wohlfarth ihrerseits Peta. "Das ist eine Organisation, die ihren Namen hören will, die auf Spendengelder angewiesen ist, man kann dort ja nicht Mitglied werden – ich bezweifle, dass es Peta primär um Tierschutz geht."