Salem Schafschurmeisterschaft: Teilnehmer und Zuschauer von Wettbewerb begeistert

Florian Gulde überzeugte mit einer gelungenen Organisation und sein Bruder Emanuel holt den Titel bei der Schafschurmeisterschaft.

Mit einem Salemer Heimsieg gingen die 16. Deutschen Schafschurmeisterschaften zu Ende. Das Team Baden-Württemberg holte sich den Titel im Länderkampf. 10 000 Besucher kamen über die drei Veranstaltungstage nach Grasbeuren. Die Wettbewerbe in der Herter-Halle begeisterten Teilnehmer wie Zuschauer. Im Finale des Hauptwettbewerbs scherten die besten deutschen Schafscherer der vergangenen Jahre.

Emanuel Gulde ist erneut deutscher Meister in der Profiklasse der Schafschur, nun schon zum vierten Mal in Folge. Felix Riedel aus Schwenningen und Rainer Blümelhuber aus dem bayerischen Eggenfelden folgen auf den Plätzen zwei und drei. Anette Wohlfarth, Geschäftsführerin des Vereins deutscher Schafscherer, war voll des Lobes für den Ausrichter der Veranstaltung, Schäfer Florian Gulde. "Es war eine hervorragende Veranstaltung. Wir haben viel positive Resonanz bekommen", betonte Wohlfarth. Die Scherer hätten Leistungen über ihrem Niveau gezeigt. "Klasse Leistung der Scherer. Die Internationalen Richter waren von dem Event und der Qualität der Scherer begeistert". Die deutschen Scherer wollen sich mit den Besten der Welt messen, so waren auch Richter aus Schafzuchtländern wie Neuseeland, Nordirland, Schottland, Irland und England dabei. Scherer aus Italien, Schweiz, Schottland, England und Frankreich beteiligten sich im internationalen Wettbewerb.



Florian Gulde richtete für den Verein deutscher Schafscherer die alle zwei Jahre stattfindende Meisterschaften aus. Schon 2009 war die Schäferei Gulde aus Buggensegel Veranstalter. "Im Vergleich zu damals hatten wir dieses Mal höhere Auflagen und dadurch einen höheren organisatorischen Aufwand", sagt Gulde. So mussten im Gegensatz zu der Meisterschaft vor acht Jahren die Schafe geimpft sein und für sie ein Gesundheitszeugnis vorliegen. 1200 Schafe wurden an dem Wochenende geschoren. Neben den Schafen von Gulde kamen die Tiere aus Pfronstetten und Calw. Es fielen etwa 1,8 Tonnen Wolle an.

Wohlfarth und Gulde rückten auch die vielen ehrenamtlichen Helfer in den Vordergrund "Die Helfer haben aufgebaut und sich um die Schafe gekümmert, ohne sie wären die Wettkämpfe nicht zu stemmen gewesen", so Gulde. An den Wettkampftagen waren im Hintergrund jeweils über 40 Helfer mit den Schafen beschäftigt. Mitarbeiter des Veterinäramts achteten dabei auf den tiergerechten Umgang mit den Schafen. Der Sieger bekam ein Handstück, also ein Schergerät, als Siegerprämie.

Auch wenn die Scherer der Profiklasse mit der Schafschur ihr Geld verdienen, so sind sie in ihrem Sport Amateure. Die Meisterschaft ist auch Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Frankreich 2019. Die WM-Teilnehmer müssen für ihre Reise dorthin selbst aufkommen. "Wir haben keinen Sponsor für die Deutsche Mannschaft", bedauert Wohlfarth. Mit der Veranstaltung in Salem wurde für die Organisation ein neuer Maßstab gesetzt. "Wir hatten einen Betrieb in Norddeutschland für die Meisterschaft 2019 ausgesucht.

Der Schafzüchter war hier und hat danach abgelehnt. Für ihn war es eine Nummer zu groß", so Wohlfarth. Umso mehr gilt ihr Dank Florian Gulde. Der hätte über ein Jahr im Voraus planen müssen, damit für die Wettkämpfe die richtigen Schafe verfügbar waren.