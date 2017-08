Salem Schafscherer ermitteln ihren Meister in Grasbeuren

Die Veranstalter erwarten 10 000 Besucher in der Herter Halle. Emanuel Gulde möchte seinen Meistertitel am Wochenende verteidigen.

Salem (mt) Die Zeichen stehen auf ein dramatisches Finale. Sportreporter hätten ihre hellste Freude an der Ausgangskonstellation. Rainer Blümelhuber, seit 1997 ununterbrochen Bayerischer Meister und fünffacher Deutscher Meister, ist eine Größte im Schafscheren. Sein Gegner ist Lokalmatador Emanuel Gulde, fünfmal in Folge baden-württembergischer Meister und dreimal in Folge Deutscher Meister. Gulde möchte seinen Titel am Wochenende verteidigen.

Schon einmal war die Schäferei Gulde Ausrichter der Deutschen Schafschurmeisterschaften. 2009 wurde Blümelhuber Deutscher Meister, Gulde Zweiter. Doch es folgte ein Generationenwechsel. Die Meisterschaften 2011, 2013, 2015 gingen an Gulde und Blümelhuber wurde jeweils Zweiter. Beide vertraten Deutschland bei den Weltmeisterschaften in Neuseeland und erkämpften sich einen Mittelfeldplatz. Am Wochenende könnte es nun zu einem weiteren Showdown zwischen den besten Schafscherern Deutschlands kommen. Sein Ziel hat Emanuel Gulde klar abgesteckt: "Natürlich möchte ich auf dem eigenen Hof Deutscher Meister werden."

Bis zum Finale müssen die Schafscherer zwei Vorläufe und ein Halbfinale überstehen. Die Profis wie Gulde und Blümelhuber scheren in den Vorläufen je fünf Schafe, im Halbfinale sieben und im Finale Zwölf. Neben der Profi-Wettkampfklasse werden noch weitere Meister in der Mittelklasse und in der Juniorenklasse ermittelt.

Dabei ist die Zeitnahme nur ein Faktor, der über Sieg und Niederlage entscheidet. Es werden auch Anzahl der Nachzüge, Verletzungen, Umgang mit dem Tier und Verbleib von Restwolle mit Strafpunkten bewertet. Dabei kommt es auf jeden Handgriff an. Am Ende ist das Schaf in Handumdrehen von der Wolle befreit, wobei das Vlies am Stück bleiben muss. Mehrere Richter beurteilen die Leistung jedes Scherers.

"Um allen Scherern annährend gleiche Bedingen zu bieten, müssen die Schafe in Größe und Wollqualität gleich sein", sagt Anette Wohlfarth, Geschäftsführerin des Vereins Deutscher Schafscherer. Insgesamt werden am Meisterschafts-Wochenende 1200 Schafe benötigt. Sie müssen ein Gesundheitszeugnis haben und geimpft sein. Neben der örtlichen Schäferei Gulde kommen die Schafe auch von Schäfereien aus Pfronstetten und Calw.

Die Schwanz- und Euterbereiche werden vorab ausgeschoren, um Verletzungen vorzubeugen. Der Tierschutz steht ganz oben im Strafenkatalog der Richter. Verletzungen beim Scheren und Misshandlungen der Tiere auf dem Schurstand haben hohe Strafpunkte zu Folge. Die komplette Veranstaltung wird vom Veterinäramt überwacht. Vor Ort ist auch die Tierschutzbeauftrage des Landes Baden-Württemberg. Die Schurstände entsprechen den strengen internationalen Vorgaben. "Die Tierschutzkriterien sind in jeglicher Hinsicht erfüllt", so Wohlfarth.

Während der Wettkämpfe sind 18 Richter aus Deutschland, Frankreich, der Schweiz, Irland, England, Wales, Schottland und Norwegen in Aktion. Unterstützt werden sie täglich von 72 Helfern, die sich um die Schafe kümmern.

Am Wettkampfwochenende werden in Grasbeuren knapp 10 000 Besucher erwartet. Die Kreisstraße 7761 wird für die Durchfahrt gesperrt. Als Wegweiser dienen Holzschafe. Auf dem Gelände sind keine Hunde erlaubt. Die Bewirtung haben der Fanfarenzug Salem und die HSG Mimmenhausen-Mühlhofen übernommen.

Der Zeitplan

Freitag

12 Uhr erster Vorlauf Schafschur

Samstag

10 Uhr zweiter Vorlauf Schafschur, Vorläufe Handschere, Woolhandling

14 Uhr Länderwettkampf

20 Uhr Bunter Abend mit den "Sterntalern" in der Scherhalle

Sonntag

10 Uhr Halfinals Schafschur

13 Uhr Finale Schafschur

16 Uhr Siegerehrung

Für Kinder wird eine Strohhüpfburg aufgebaut.