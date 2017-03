Salem Salemer schreibt mit 89 Jahren sein erstes Buch

Jochen Krüsemann liest aus seinem ersten Buch im Linzgau Literatur Verein.

Jetzt musste er 89 Jahre alt werden, um das Schreiben als seine Leidenschaft zu entdecken. Jochen Krüsemann ist viel rumgekommen in der Welt, "ich hatte ein kurzweiliges Leben. Es ist ziemlich holprig gelaufen, deshalb habe ich jetzt auch was zu berichten."

Der Rheinländer hatte eine deutsche Firma aus der Großchemie im ostasiatischen Raum vertreten. "China, Japan, die Philippinen, Indonesien, Burma, aber auch Neuseeland und Australien," zählt er sofort auf. Jahrzehnte ist das her, aber die Erinnerungen sind frisch. Viel hat sich der Nestor des Literaturvereins mit den Kulturen vor Ort beschäftigt. Als Autodidakt hat er sich zusätzliches Wissen über Kreativität oder künstlerische Fähigkeiten selbst angeeignet, so auch das Schaffen von Mosaiken. Seit sechs Jahren schreibt Krüsemann. Viel Autobiographisches. "Im Berufsleben habe ich auch schon viel geschrieben, hunderte technische Vorträge gehalten, aber belletristisches Schreiben ist was anderes. Ich hatte keine Ahnung, dass ich Talent dafür habe," erzählt der Neu-Heiligenberger. Seit 2010 lebt er nun in der Gegend. Über Verwandte seiner zweiten Frau Ruth haben sie diese Region entdeckt und möchten nun von hier nicht weg.

Ruth kennt er seit der Schulzeit, nennt sogar den exakten Tag des Zusammentreffens. Er saß in der Schulbank hinter hier, hat mit ihren Zöpfen gespielt. Krüsemann erzählt, als sei es gestern geschehen und lacht. Wie er so häufig lacht, wenn er amüsante Anekdoten erzählt. Vor einer Woche ist sein erstes Buch im Buchhandel erschienen, aus dem er in den Fachwerk11-Lesungen jetzt lebhaft vorliest. "Leck mich im Ohr – Erträumtes und Erlebtes, Gescheh'nes und Erstrebtes" hat Krüsemann es betitelt. Die Zuhörer vergnügten sich über die Geschichten in Prosa und Lyrik. Denn tiefgründige Gedichte haben es ihm angetan. Auch finden sich hintersinnige Fabeln im Buch.