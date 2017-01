Salem Salemer Silvesterlauf lockt über 100 Sportler an

Rund 100 Laufenthusiasten und Walker fanden sich wieder beim traditionellen Silvesterlauf am Salemer Stadion ein. Da sich dieses Jahr mehr Auswärtige angekündigt haben, wurden die Strecken erstmalig ausgeschildert.

Eugen Wenzel, Organisator von der Leichtathletik-Gemeinschaft Salemertal, wies vor dem Start nochmal darauf hin, welchen Leitläufer man folgen sollte, wenn man auf die sieben, acht oder zwölf Kilometer lange Strecke gehen wollte. Bei der Streckenbeschreibung versagte dann aber die Lautsprecheranlage. Minus drei Grad waren wohl zu kalt für die Elektrik, aber nicht für die Läufer. Den Weg fanden am Ende alle Starter. Solange es regnet oder schneit, ist immer Laufwetter. Und selbst dann wären einige auf die Strecke gegangen. Das Ganze stand zwar unter dem Motto der gemeinsamen Geselligkeit und Auslaufen aus dem alten Jahr. Somit gab es auch keine Zeitmessung. Aber viele hatten ihre eigenen Laufuhren am Handegelenk oder ihre Apps auf dem Smartphone. Zum Abschluss im Clubheim wurden die Uhren verglichen, was häufig zur positiven Verwunderung über die guten Laufzeiten führte.

Die Strecken ging am Schlosssee über das Schloss Salem in Richtung der Klosterweiher. Laufen in idyllischer Landschaft bei einem leicht nebeligen Wetter, fast schon märchenhaft. Am Martinsweiher trennten sich dann die Wege. Für die 12-Kilometer-Läufer ging es weiter um den Affenberg herum. Die Kurzstrecken liefen am Margräfinnen- und Martinsweiher entlang. Hier begegneten sich dann Nordic Walker und Läufer, weil die Walker ihre Strecke gegen den Uhrzeigersinn gingen. Aber alle liefen in einem Tempo, bei der man sich gut unterhalten konnte.

Start und Ziel war das Clubheim am Schlosssee-Stadion. Während die Hartgesottenen bei Minustemperaturen ihrem Sport frönten, wurde das Clubheim liebevoll schon für ihre Ankunft vorbereitet. Weihnachtsgebäck, Punsch und Glühwein sollten nach erfolgreichen Laufabschluss die Kraftreserven wieder aufbauen. So waren die Finisher sichtlich dankbar für gute Organisation. Hier zeigte sich einmal mehr, dass es, trotz der Endorphin schwangeren Luft, nur um Geselligkeit ging. Zum Abschluss des Sportjahres nutze man die Gelegenheit für ausgiebige Gespräche. Und auch Salems Schultes Manfred Härle, bekannt als passionierter Läufer, hatte sich unter das Sportvolk gemischt. Unter den Teilnehmern waren viele Skisportler. Wegen der Schneearmut in den Bergen, nutzen sie die Gelegenheit in gemeinsamer Runde am Jahresende noch sich einmal sportlich zu betätigen.

Sichtlich begeistert war Organisator Wenzel von dem starken Zuspruch. In seinem Grußwort danke er der Gemeinde Salem, dass sie die Veranstaltung seit fünf Jahren finanziell unterstützt. Wie oft der Silvesterlauf insgesamt statt gefunden hat, konnte er aber nicht genau sagen. Es können 13, 15 oder mehr Jahre sein. Ebenso lange sollen einige der Teilnehmer Jahr für Jahr auch dabei sein. Viele bestätigen, dass sie auch bei schlechterem Wetter gelaufen wären. Getreu dem Motto: "es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung". Und für viele stand auch der Folgetermin schon fest, der Neujahrslauf zum Höchsten: Glückshormone geladen rein ins neue Jahr 2017.