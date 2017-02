Salem Salemer Räte erhalten mehr Mitspracherechte

Die Hauptsatzung der Gemeinde soll geändert werden, wodurch die Änderungen der vom Landtag beschlossenen Gemeindeordnung aufgenommen werden. Danach können bereits zwei Mandatsträger eine Fraktion bilden. Zudem bekommen Fraktion Platz im Mitteilungsblatt zur Verfügung gestellt

Der Gemeinderatsausschuss für Verwaltung und Kultur stellte am Dienstagabend die Weichen für eine Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde. Gleichzeitig wurde eine Änderung der Geschäftsordnung des Gemeinderats beraten. Auf der künftigen Geschäftsordnung basierend, soll auch ein Redaktionsstatut für das amtliche Mitteilungsblatt aufgestellt werden. In diesen drei Satzungen, die noch vom Gemeinderat beschlossen werden müssen, finden die Änderungen in der Gemeindeordnung, die vom baden-württembergischen Landtag vor eineinhalb Jahren vorgenommen wurden, ihren Niederschlag.

Die von der Verwaltung vorgelegten Satzungsentwürfe, die Sabine Stark, Leiterin der Stabsstelle des Bürgermeisters, vorgestellt hat, lehnen sich an die Mustersatzungen an, die vom Gemeindetag ausgearbeitet wurden.

Nach den neuen Satzungen werden insbesondere die Rechte der im Gemeinderat vertretenen Gruppierungen gestärkt. So sieht die Geschäftsordnung des Gemeinderats vor, dass politische Gruppierungen bereits ab zwei Mandatsträgern den Fraktionsstatus erhalten. Nach der augenblicklichen Zusammensetzung des Gemeinderats profitieren davon die SPD und die FDP, die jeweils zwei Sitze haben. Eine Fraktion hat zum Beispiel das Recht, in allen Angelegenheiten der Gemeinde oder ihrer Verwaltung zu verlangen, dass der Bürgermeister den Gemeinderat zu einem bestimmten Thema unterrichtet. Dem erstmals aufgestellten Redaktionsstatut für das Gemeindemitteilungsblatt zufolge haben Fraktionen auch das Recht, sich in dem amtlichen Mitteilungsorgan für die Bürger zu Gemeindeangelegenheiten zu äußern. Jeder Fraktion steht hierfür maximal eine Drittel Seite wöchentlich zur Verfügung.

Hierfür gilt jedoch vor allen Wahlen, von denen auch Baden-Württemberg betroffen ist, laut Gemeindeordnung des Landes eine Karenzzeit von drei Monaten, in denen sich die Gemeinderatsfraktionen im Mitteilungsblatt nicht äußern dürfen. "Es könnte ja durchaus sein", erklärte Sabine Stark diese Regelung, "dass auch in Äußerungen zu Gemeindeangelegenheiten geschickt parteipolitische Werbung eingeflochten wird."

Neu geregelt werden in der künftigen Hauptsatzung auch die Zuständigkeiten bei der Vergabe von Arbeitsaufträgen. In den Zuständigkeitsbereich des Bürgermeisters fallen danach Vergaben bis zur Höchstgrenze von 50 000 Euro. Bisher ist diese mit 30 000 Euro festgesetzt. Kämmerer Michael Lissner begründete diese Erhöhung mit den Preissteigerungen, die seit der letzten Änderung der Hauptsatzung im Jahr 2008 eingetreten sind. "Diese Regelung heißt aber nicht, dass Arbeiten bis zu dieser Höhe ohne Ausschreibung vergeben werden", betonte Bürgermeister Manfred Härle.

