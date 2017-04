Salem Salemer Kleintierzüchter freuen sich über neue Mitglieder

Der Zuwachs beim Kleintierzuchtverein C 544 Salem und Umgebung soll weitere Erfolge für die Züchter sicherstellen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Der Kleintierzuchtverein C 544 Salem und Umgebung hat bei seiner Hauptversammlung auf ein erfolgreiches Jahr zurückgeblickt. Erfreulich waren 19 Neuaufnahmen, darunter auch einige Jugendliche, wie Dietmar Bertsche in seinem ersten Jahresbericht als Vorsitzender bekannt gab. Mit den Neuaufnahmen soll der Grundstein für weitere Erfolge gelegt werden.

Und die ließen sich 2016 sehen: Die Vereinsmitglieder belegten den 2. Platz bei der Vereinsmeisterschaft der Badischen Landeskaninchenschau. Dietmar Bertsche, Roman Bertsche und Martin Kuppel wurden zudem Badische Meister, wie aus einem Pressetext hervorgeht. Dass die Geflügelzüchter nicht so viele Titel erringen konnten, lag daran, dass aufgrund der Vogelgrippe so gut wie alle deutschen Großschauen abgesagt wurden. Bei den Wahlen kamen einige Veränderungen zustande: Jürgen Wolfensperger ist neuer stellvertretender Vorsitzender, Sebastian Bertsche Kassierer, Patrick Sturm Tätowiermeister, Roman Bertsche Zuchtwart Kaninchen, Manfred Huchler Jugendleiter, Joachim Scheel Geflügelzuchtwart und Margit Probst Kassenprüferin.

Dietmar Bertsche dankte Stephanie Trummer und Michael Schneider für ihre Tätigkeit. Urkunden für 40-jährige Treue bekamen Gertrud Wagner und ihre Söhne Norbert, Klaus und Walter, sowie Alfred Hengstler. Für 20 Jahre wurden Daniel Bayha, Ernst Nell und Günter Wild geehrt. Am 28. Mai steht das Frühlingsfest am Vereinsheim an.