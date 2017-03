Salem Salemer Gemeinschaftsschule gewinnt 1. Platz Landeswettbewerb "Starke Schule"

Die Salemer Schule überzeugt beim dem Landeswettbewerb, an dem 52 Schulen teilgenommen haben, mit dem Konzept der individuellen Förderung.

Die Gemeinschaftsschule Salem hat in Stuttgart den Landespreis "Starke Schule" entgegengenommen. 52 Schulen aus Baden-Württemberg hatten sich beworben, Salem erreichte den 1. Platz.

Erst seit dem Schuljahr 2014/15 gibt es eine Gemeinschaftsschule in Salem, doch die Grundsteine für den Erfolg wurden schon früher gelegt. Bereits vor fünf Jahren hatte die damalige Werkrealschule den fünften Platz im Wettbewerb erreicht. Auch im Bundeswettbewerb "Legasthenie/Dyskalkulie freundliche Schule", gewann Salem 2015 den ersten Preis. Dazu stellt sich die Frage, was diese Schule so erfolgreich macht.

Rektor Emil Bauscher, seit zwölf Jahren Schulleiter in Salem, beschreibt es so: "Die Schule nutzt vorhandene Möglichkeiten zur Selbstständigkeit, wo immer es möglich ist." So wird der Unterricht nicht in der üblichen 45-Minuten-Taktung, sondern in Blöcken mit je 70 Minuten erteilt. Die Unterrichtsformen bestehen aus Frontalunterricht, Partner- oder Gruppenarbeit. "Jeder Schüler hat einen anderen Zugang zum Lernen", erklärt Bauscher. Das Ziel sei es, "die Förderung zum bestmöglichen Abschluss" zu bieten. Die Aufgabe besteht darin, eine passgenaue, individuelle Förderung für jeden einzelnen Schüler zu finden. Lern-Coaches begleiten die Schüler dabei auf ihrem Weg. Unterstützt wird die Schule auch von Außen durch professionelle Lerntherapeuten. Diese werden anteilig mithilfe des Fördervereins finanziert, der auch einen Teil des Preisgeldes erhält.

Die Schüler sollen ihre fachlichen, sozialen und persönlichen Kompetenzen entwickeln. Bauschers Leitgedanke: "Bildung ist mehr als nur Wissen." Die Persönlichkeitsförderung und die Stärkung des Selbstvertrauens haben einen hohen Stellenwert. Dazu lernen die Kinder ab der fünften Klasse Verantwortung – zum Beispiel als Materialkeeper – zu übernehmen. In den sogenannten Neigungsgruppen besteht ein vielfältiges Angebot aus den Bereichen Musik, Sport, Hauswirtschaft oder Technik.

Die Berufswegeplanung wird schon sehr früh, ab der fünften Klasse vorbereitet. In der sechsten Klasse werden bereits die ersten Praktika absolviert. Die Schüler müssen sich zwar, wie an anderen Schulen auch, eigenständig bei den Betrieben bewerben, aber die lästige Sucherei, das "Klinken putzen" wird minimiert, da eine lange Liste mit Betrieben die Praktikumsplätze bieten existiert. Bauscher hat über 130 Betriebe an der Hand, ist aber weiterhin offen für neue Bildungspartnerschaften. Mit vielen der Betriebe hat die Schule schriftliche Kooperationsvereinbarungen. Es gibt "Handwerkertage" an denen Betriebe in die Schule kommen. Und auch zur IHK und deren Obermeister bestehen gute Verbindungen. Mit den weiterführenden beruflichen Schulen besteht ebenfalls eine enge Zusammenarbeit.

Auch beim Rundgang durch die Schule fällt auf, dass hier etwas anders ist. Überall trifft man auf Schüler, die einzeln oder in Gruppen ihrer Arbeit nachgehen. Auf den Gängen, in kleinen, abgeteilten Lerninseln oder auch in gemütlich eingerichteten Räumen. Ohne Aufsicht von Lehrern beschäftigen die Schüler sich selbstständig mit ihren Aufgaben und es herrscht eine erstaunliche Ruhe. Bauscher wird freundlich gegrüßt, fröhlich nach seinem Befinden befragt. Dieser antwortet genauso gut gelaunt. Es ist eine sehr vertrauensvolle, fast kameradschaftliche aber dennoch respektvolle Atmosphäre.

Der Landeswettbewerb

Der alle zwei Jahre stattfindende Wettbewerb beurteilt die Konzepte, mit denen die Schule ihre Schüler unterstützt und fördert. Dabei stehen nicht die Leistungen der Einzelnen im Vordergrund. Nach umfangreicher schriftlicher Bewerbung besucht eine Jury die Schule vor Ort. Nach einem Sieg auf Landesebene ermittelt eine Bundesjury unter den 16 Landessiegern den Bundessieger. Am 18. Mai 2017 wird in Berlin der Bundespreis verliehen.

Die Bewertungskriterien:

Grundlagen schaffen

Lehren und Lernen weiterentwickeln

Begabungen ausbauen

Kompetenzen gezielt fördern

Übergänge meistern

Berufsorientierung frühzeitig beginnen

Netzwerke nutzen

Mit außerschulischen Partnern kooperieren

(lko)