Salem Salemer Gemeinderat sagt Ja zu Ansiedlung von Laubfröschen in Weitwiesen

Durch Ausgleichsmaßnahmen will die Gemeinde Ökopunkte erzielen, um neue Baugebiete ausweisen zu können

In seiner vergangenen Sitzung hat der Gemeinderat mit einer Gegenstimme der Umsetzung des ersten Bauabschnitts im Gewann Weitwiesen zur Ansiedlung des Laubfrosches zugestimmt. Mit den ökologischen Ausgleichsmaßnahmen sollen Ökopunkte erzielt werden. Diese Ökopunkte werden benötigt, wenn neue Baugebiete ausgewiesen werden sollen.

Bereits im Jahr 2012 wurde in Abstimmung mit dem Landratsamt als untere Naturschutzbehörde ein Maßnahmenkonzept für das Gebiet Weitwiesen entwickelt. Dort sollen Lebensräume für den Laubfrosch, mehrere Libellenarten und den Kiebitz geschaffen werden. Der Kiebitz ist eine der am stärksten bedrohten Brutvogelarten. Eine Ansiedlung eines Kiebitz Brutbestandes wird auf Landesebene als eine Ausgleichsmaßnahme von hoher Qualität und hoher ökologischer Wertung eingestuft, referierte Sabine Stark vom Verwaltungsstab. Der Kiebitz benötigt freie Flächen ohne Baumbewuchs, in dem sich seine Feinde verstecken könnten. Das Maßnahmenkonzept sieht dazu eine Beweidung der Flächen mit Rindern vor, was nach sich zieht, dass das Gelände komplett umzäunt werden muss. Dies ist aktuell aufgrund der Eigentumsverhältnisse nicht umsetzbar. Der Gemeinde gehören einige Teilflächen, die aber von Flächen anderer Eigentümern durchtrennt sind. Das ist dem Umweltschutzamt so nicht ausreichend dimensioniert. Ein überarbeiteter Maßnahmenantrag mit dem Ziel im ersten Schritt nur den Laubfrosch anzusiedeln wurde eingereicht. Für die Ansiedlung müssen wasserführende Senken als Laichplatz angelegt werden, die im Sommer wieder austrocknen können, erklärte Landschaftsarchitekt Helmut Hornstein dem Gremium. Die Schaffung des Biotops erfordert Erdaushubarbeiten in Höhe von 80 000 Euro.

Petra Herter (CDU) wollte wissen, ob ein Flächentausch möglich sei. Bürgermeister Manfred Härle antwortete dazu , dass ein Tausch zum Teil schon realisiert sei, man aber nun an einen Punkt angelangt sei, wo es schwierig wird. Es werde aber weiterhin alles versucht.

Ulrike Lenski (GOL) fragte, ob es denn überhaupt sinnvoll sei nun schon zu beginnen und ob mit den Arbeiten nicht gewartet werden solle, bis auch der Kiebitz angesiedelt werden könne. Härle widersprach dem: "Wir haben die Flächen nicht erworben, um sie brachliegen zu lassen." Nach den Gegebenheiten müsse stufenweise vorgegangen werden,