Salem Salemer Feuerwehrkommandant Keirath redet einigen Kameraden wegen Probenstatistik ins Gewissen

Die Freiwillige Feuerwehr Salem hatte vergangenes Jahr rekordverdächtige Zahl an Einsätzen

Die Unwetterserie im vergangenen Sommer hielt die Freiwillige Feuerwehr Salem noch mehr in Trab, als dies in sonstigen Jahren üblich ist. Insgesamt musste sie zu 142 Einsätzen ausrücken. "Das ist eine rekordverdächtige Zahl", erklärte Kommandant Timo Keirath in der Jahresversammlung und unterstrich damit das hohe ehrenamtliche Engagement seiner Mannschaft. Er hielt aber auch nicht mit Kritik an jenen zurück, die ihre Aufgabe zu locker nehmen.

"Es ist demotivierend, wenn ich mir die Probenstatistik von manchen Leuten anschaue", sagte Keirath und redete seinen Kameraden ins Gewissen. "Werdet wieder aktiver!" Diesen Appell wollte er sowohl im Interesse der Bevölkerung als auch jedes einzelnen Aktiven verstanden wissen. Um eine gute Sicherheit im Einsatz für sich und die Kameraden an der Seite und eine schlagkräftige Hilfe in Notfällen zu gewährleisten, hielt er eine Mindestteilnahme an den Proben von 60 Prozent für unabdingbar. "Ohne Üben kann keiner Feuerwehr!", betonte Keirath. Gleichwohl freute er sich umso mehr, dass eine ganze Reihe der 142 Aktiven einen lückenlosen Probenbesuch vorzuweisen hatten. Bürgermeister Manfred Härle stellte sich ganz auf Keiraths Seite. "Ich weiß, dass Ihnen tagtäglich sehr viel abverlangt wird", zollte er den Feuerwehrleuten Respekt und Anerkennung für ihr Engagement. Allein die Beherrschung der modernen Technik, die der Feuerwehr heute zur Verfügung stehe, bedürfe schon eines harten Trainings. "Die Feuerwehr ist eben kein Kegelclub", markierte Härle deren hervorgehobene Stellung im Gemeinwesen. Um ihre Leistungsfähigkeit konstruktiv unter die Lupe zu nehmen, kündigte Keirath für die nächste Zeit einen Workshop an. Seit drei Jahren schon führe die Wehr ein regelmäßiges Coaching für Führungskräfte durch und habe damit gute Erfahrungen gemacht.

Nach wie vor brennt der Feuerwehr die Tagesverfügbarkeit von Einsatzkräften auf den Nägeln. "Pendeln zum Arbeitsplatz ist heute zum Normalfall geworden", benannte Keirath die Ursache dafür, dass tagsüber oft nur wenige Einsatzkräfte zur Verfügung stünden. Er appellierte daher an die Arbeitgeber, auch an die Gemeinde, bei Neueinstellungen Bewerbern, die in Salem wohnen und der Feuerwehr angehören, einen Bonus zu geben. "Die Unternehmen profitieren von den Fähigkeiten eines Feuerwehrangehörigen", meinte Keirath. Explizit verwies er auf deren Zuverlässigkeit, Disziplin und Teamgeist, die zu den elemantaren Bestandeteilen der Feuerwehrausbildung gehörten.

Am Ende der Jahresversammlung rückte Willi Lorch von der Abteilung Beuren in den Mittelpunkt der Versammlung. Nachdem er nach 46 Dienstjahren von Timo Keirath in die Altersabteilung verabschiedet wurde, verlieh ihm Günther Laur, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes, das Ehrenkreuz in Bronze. Willi Lorch sei der Inbegriff der Kameradschaft und treibender Motor in seiner Abteilung gewesen, sagte Laur.

Feuerwehr Salem