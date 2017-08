Salem Salemer Ferienspiele: Auf Schatzsuche am Schlosssee

Die Robinsontage sind Teil der Ferienspiele und 20 Kinder und Jugendliche haben viel Spaß beim Programm.

Salem – Seit die Robinsontage am Schlosssee Bestandteil der Salemer Ferienspiele sind, zählen sie zu den beliebtesten Angeboten. So war es auch in diesem Jahr wieder. 20 Kinder und Jugendliche konnten Freibadbetreiber Bernd Hauser und die Salemer Streetworkerin Mersida Merdovic mit ihrem Zwei-Tages-Programm wieder rundum glücklich machen. Insbesondere das Nachtprogramm war für die Teilnehmer der Hit.

Erstmals machte es die "Stiftung Liebenau Teilhabe" auch zwei behinderten Jugendlichen möglich, an den Robinsontagen teilzunehmen. "Für sie waren die beiden Tage ein ganz besonderes Erlebnis", sagte ihr Betreuer Felix Heckenberger. Für Mersida Merdovic war dies ein gelungenes Inklusionsprojekt. Überhaupt fand sie, dass die diesjährige Teilnehmergruppe zu einer ausnehmend harmonischen Gemeinschaft zusammengefunden hat.

Früh morgens schon rückten die Robinson-Jünger mit Sack und Pack ins Freibad am Salemer Schlosssee ein. Manche kannten sich von der Schule, andere waren sich noch fremd. Nach einem Kennenlernspiel fühlten sich aber alle schon wie gute Freunde. "Das geht bei Kindern in der Regel schnell", weiß die Salemer Streetworkerin. Recht schnell war dann auch das Zeltdorf mit insgesamt 13 Zelten aufgebaut. Den unerfahrenen Zeltbauern gingen Florian Rieker, Charlene Paul und Ena Merdovic vom Jugendtreff "Teekessele" zur Hand. "Diese drei Jugendlichen sind überhaupt eine große Unterstützung für uns", meinte Mersida Merdovic. "Wir – Bernd Hauser und ich – können ja nicht überall sein."

Während die einen den ersten Tag mit Ballspielen angehen ließen, griffen andere zu Malstiften. Dabei entstanden auch kreativ gestaltete Zeltschilder. "Vorsicht Mädchenzone", war an einem Zelt zu lesen. Vielleicht deshalb, weshalb es darin so furchtbar unaufgeräumt aussah? Allerdings stilecht. Schließlich hatte sich Robinson auf seiner Abenteuerreise ja auch von der Zivilisation verabschiedet.

Ganz in unser zivilisatorisches Zeitalter passte das Mittagessen, das bald auf die Lagergruppe wartete. Angelika Hauser, die sich der gesamten Essenslogistik annahm, wusste, was so kleinen Abenteurern schmeckt: Spaghetti mit Tomatensoße. Danach war ausgiebige Badezeit angesagt. Inklusive einer schäumenden Wasserbombenschlacht. Bernd Hauser hatte dann alle Mühe, die Wasserratten irgendwann wieder an Land zu kriegen. Schließlich hatte das Wasser im Schlosssee angenehme 23 Grad. "Wir hatten eigentlich einen sehr schönen Sommer", behauptet Bernd Hauser. Manche mögen das aufgrund der Ausreißertage mit ausgesprochen kühler Witterung anders empfinden, aber es war insgesamt ein Sommer, wie wir ihn schon länger nicht mehr hatten."

Die letzten Badegäste bekamen noch etwas vom abendlichen Lagerfeuerzauber mit, der sich mit Grillen und Gruselgeschichten bis weit in die Nacht ausdehnte. Und trotzdem waren am nächsten Morgen alle wieder fit, wenn auch nicht schon mit dem ersten Hahnenschrei. Schließlich standen mit dem Speedbootfahren und der Schatzsuche noch einmal zwei Höhepunkte auf dem Programm. Das Geschehen wurde auch von den Badegästen interessiert verfolgt. "Immer wieder", so Mersida Merdovic, "haben sie uns angesprochen" und gesagt, was das für ein tolles Projekt sei.

Robinsontage

Seit 2011 sind die Robinsontage am Schlosssee ein fester Programmpunkt der Salemer Ferienspiele und immer ausgebucht. Als sich die Gemeinde entschieden hat, aus der kleinen Insel im Schlosssee für Jugendliche einen Abenteuerspielplatz à la Robinson Crusoe zu machen, kam der Freibadbetreiber Bernd Hauser auf die Idee, im Rahmen der Ferienspiele für Kinder von acht bis zwölf Jahren Robinsontage zu veranstalten. Unterstützung bei der Umsetzung bekam er vom Salemer Jugendtreff. Zusammen mit der Streetworkerin Mersida Merdovic helfen einige Jugendliche bei der Planung und bei der Betreuung der Kinder über die zwei Robinsontage hinweg. Die gesamte Verpflegung stiftet von Anfang an Bernd Hauser. (er)