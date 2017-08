Salem Salem Open: Großes Lob für schöne Anlage

Sportwart Josef Knäple zählt 57 Begegnungen bei den Salem Open. Die Tennishalle gleicht Wetterkabriolen aus.

Salem – Die siebte Auflage der Salem Open war erneut eine Werbung für den Tennissport, aber auch für den ausrichtenden TC Salem. "Wir können sowohl mit der qualitativen Besetzung des Turniers als auch mit der Zuschauerresonanz hochzufrieden sein", zog Sportwart Josef Knäple nach 57 Begegnungen ein positives Resümee.

Witterungsmäßig hatte das dreitägige Turnier nicht sehr verheißungsvoll begonnen. Denn zum Turnierauftakt am vergangenen Freitag war der Himmel wolkenverhangen, es gingen immer wieder längere Regenschauer nieder, und das Thermometer stieg nicht über frische zwölf Grad hinaus. Da kam es dem TC Salem zugute, dass er neben seinen neun Außenplätzen auch noch über eine Tennishalle verfügt, in die ausgewichen werden konnte. So konnten am Freitagabend programmgemäß die vorgesehenen Vorrundenspiele abgewickelt werden. Allerdings gingen in der Halle, weil hier nur vier Plätze zur Verfügung stehen, erst um Mitternacht die Lichter aus.

Im Lauf des Samstagvormittags hellte sich der Himmel dann zusehends auf, sodass die Spiele ins Freie verlegt werden konnten. Einhergehend damit füllten sich auch die Zuschauerränge. Sie verdichteten sich bis zum Turnierende am Sonntagnachmittag mehr und mehr. Auf welchem der neun Plätze sich man gerade platzierte, man bekam immer überall hochklassiges Tennis zu sehen. "Man kann hier zwar schauen, wie's geht, aber nachmachen geht nicht mehr", trauerte Gerhard König von den Senioren des TC Salem seinen besten Zeiten nach. Besonders spannend für die Zuschauer wurde es, wenn bekannte Spieler aus der Region aufeinandertrafen, wie der spielstarke Marc Jäger vom TC Überlingen, der beim TC Salem großgeworden ist, und der halt noch stärkere Christian Haupt vom TC Friedrichshafen, der in der deutschen Rangliste auf Platz 110 rangiert.

Dieser lieferte zwei Stunden später ein grandioses Duell gegen den in der Weltrangliste geführten Österreicher Robin Peham und warf damit schon frühzeitig einen der Favoriten für den Turniersieg aus dem Rennen. Den ergatterte sich Christian Haupt schließlich selbst. In einem dramatischen, zweistündigen Finalmatch bezwang er Vorjahressieger Noah Rockstroh vom TC Markdorf in zwei Sätzen.

Mit spannenden und hochklassigen Begegnungen sparten auch die Damen nicht. Der Damenwettbewerb wurde erstmals in die Salem Open einbezogen. "Das war erst einmal ein Versuch", sagt TCS-Vorsitzender Lothar Bröski. Er kann sich aber gut vorstellen, dass der Damenwettbewerb zu einem festen Bestandteil der Salem Open wird, auch wenn dafür auf die bei den Zuschauern nicht unbeliebten Herren-Doppel verzichtet werden muss. "Nach den kräftezehrenden Einzel-Spielen haben viele Herren keine richtige Lust mehr, auch noch Doppel zu spielen", weiß Lothar Bröski. Ihnen komme es letztlich darauf an, bei den Salem Open Punkte für die Deutsche Rangliste einzusammeln.

Oberschiedsrichter Lukas Del Giudice aus Überlingen teilt Bröskis Meinung. Er sah im Damenwettbewerb eine weitere Aufwertung der Salem Open, zumal die Damen Tennis auf hohem Niveau gezeigt hätten. Das demonstrierten insbesondere die beiden Finalistinnen Pauline Ernstberger (15) von der TSG Tennis Bruchsal und Dana Heimen (14) vom BASF TC Ludwigshafen. Die in der deutschen Rangliste auf Rang 267 beziehungsweise 284 geführten Spielerinnen waren voll des Lobes über die Salem Open. "Der Club hat eine wunderschöne Anlage", schwärmte Pauline Ernstberger nach ihrem Turniersieg. Ihre Finalgegnerin Dana Heimen fügte hinzu: "Auch die gesamte Organisation war ausgezeichnet." Unisono versicherten die beiden Nachwuchstalente: "Wir würden im kommenden Jahr auf jeden Fall wiederkommen."

Ergebnisse der Enrunde

Christian Haupt (TC Friedrichshafen) gegen Julian Klose (TC Friedrichshafen) 6:0, 6:0 und Noah Rockstroh (TC Markdorf) gegen Marvin Schaber (TSG Freiburg-St. Georgen) 6:1, 6:4 Herren Finale: Christian Haupt gegen Noah Rockstroh 6:4, 6:4

Pauline Ernstberger (TSG Tennis Bruchsal) gegen Pia Schwarz (TC Villingen) 6:2, 6:2 und Dana Heimen (BASF TC Ludwigshafen) gegen Sophie Zehender (TC Sindelfingen) 6:2, 3:6, 6:2 Damen Finale: Pauline Ernstberger gegen Dana Heimen 6:4, 6:3

