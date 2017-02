Salem Open Air: Fanta-Vier-Konzert ist ausverkauft

Das Open-Air-Konzert von den Fantastischen Vier am Samstag, 22. Juli, rund um Schloss Salem ist ausverkauft.

Es wird auch keine Abendkasse mehr geben, teilt Allgäu Concerts in einem Pressetext mit. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr. Salem ist ein Halt auf der Open-Air-Tour "Vier und jetzt" der Fantastischen Vier in diesem Sommer. Michi Beck, Thomas D, And.Y und Smudo werden ab Anfang Juli in neun deutschen Städten für ihre Fans spielen. Und immer wieder kommen die Musiker aus Stuttgart auch an den Bodensee. Bei den Salem Open Airs werden im Juni und Juli – neben den Hip-Hoppern – die Rockband Foreigner, die Söhne Mannheims, Musiker Zucchero und Rolando Villazón auftreten. Informationen: www.schloss-salem-open-airs.de