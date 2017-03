Salem Saison in Kloster und Schloss Salem mit vielen Höhepunkten

In Kloster und Schloss Salem wurde jetzt das Veranstaltungsprogramm für die anstehende Saison vorgestellt. Führungen, Konzerte und Ausstellungen stehen ab dem 1. April auf dem Programm.

Ein bunter Fächer aus diversen Führungen, Konzerten und Events erwartet die Besucher von Kloster und Schloss Salem auch in der bevorstehenden Saison. Michael Hörmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, und die Salemer Schlossverwalterin Birgit Rückert stellten gestern das prall gefüllte und mit etlichen hochkarätigen Sonderveranstaltungen gespickte Programm vor. Eröffnet wird die Saison in Kloster und Schloss Salem am Samstag, 1. April. "Wir können mit einem sehr breiten Angebot aufschlagen", betonte Michael Hörmann.

Zu den Höhepunkten zählt beispielsweise die Ausstellung "Der Wunschlose – Prinz Max von Baden und seine Welt". Sie wird in Kooperation mit dem Generallandesarchiv Karlsruhe konzipiert und vom 5. Juni bis zum 3. Oktober gezeigt. "Dass wir unseren Besuchern diese Ausstellung präsentieren können, darauf sind wir besonders stolz", erklärte Michael Hörmann. Birgit Rückert verwies aber auch auf die zahlreichen Klassikkonzerte, die teilweise schon jetzt fast ausverkauft seien, auf das Picknickkonzert am Pfingstmontag, 5. Juni, und auf die drei Open-Air-Konzerte mit beispielsweise Rolando Villazon am 27. Juli. Dazu gibt es neben den regulären Führungen auch zahlreiche Themenführungen, sei es zur Askese der Zisterziensermönche einer- und deren barocker Repräsentation andererseits, oder sei es zur Weingeschichte. Vom 7. bis 10. September findet im Schlossareal auch wieder die große Lifestyle-Ausstellung "Home & Garden" statt.

Wirtschaftsfaktor für die Region

"Mit dieser Themenmischung sind wir auf dem richtigen Weg", ist sich Michael Hörmann sicher und verweist dabei auf die zunehmenden Besucherzahlen, die in Kloster und Schloss Salem zu verzeichnen sind. Mit über 126 000 Besuchern seien es im vergangenen Jahr noch einmal neun Prozent mehr gewesen als 2015. Besonders aber freut sich der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg über das Ergebnis einer Besucherbefragung. Danach liegt die Gesamt-Kundenzufriedenheit (gut und sehr gut) zwischen 88 und 100 Prozent. Mit den Führungen zeigten sich 95 Prozent zufrieden. Nach Hörmanns Angaben kommen 35 Prozent der Besucher allein der Klosteranlage wegen nach Salem. Aus der Umfrage ging übrigens auch hervor, dass der Tagestourist, der nach Salem kommt, im Durchschnitt 50 Euro ausgibt. Das summiert sich bei 126 000 Besuchern auf 6,3 Millionen Euro. Insofern, so Hörmann, stellten Kloster und Schloss Salem auch einen nicht unbedeutenden Wirtschaftsfaktor für Salem und die Region dar.

Putzfläche löst sich aus Decke

Wie's der Teufel will: Kurz vor der Saisoneröffnung in Kloster und Schloss Salem hat sich in der einstigen Abtskapelle, einem kleineren Raum in den Abtsgemächern, ein rund sechs Quadratmeter großes Stück Putzfläche aus der Decke gelöst.

"Es handelt sich dabei um eine glatte Fläche ohne barocke Elemente oder Stuckskulpturen", erklärte Michael Hörmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, gestern am Rande der Pressekonferenz zur bevorstehenden Saisoneröffnung. Dass dies gerade jetzt geschehen ist, sei ärgerlich, beeinträchtige den Besucherverkehr aber kaum. "Vielleicht bekommen wir die Schadensbehebung sogar bis zum Saisonstart am 1. April noch hin", erklärte die Salemer Schlossverwalterin Birgit Rückert. Ansonsten müsse man die Abtskapelle kurzzeitig aus den Führungen herausnehmen.

Zurzeit versucht das in Ravensburg ansässige Bauamt von Vermögen und Bau Baden-Württemberg, der Ursache für die Deckenabplatzung auf die Spur zu kommen. Schlossverwalterin Rückert hält es indessen für nicht ausgeschlossen, dass dabei die Erdbebenaktivitäten, die vor Kurzem in der Region zu verzeichnen waren, eine Rolle gespielt haben könnten.