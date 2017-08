Salem Ringelnatter will Erdkröte verschlingen

Sonja Herter berichtet über ein außergewöhnliches Erlebnis. Dieser Vorgang sei sehr selten zu beobachten, sagt ein Reptilienexperte.

Salem – Eine Mittagspause ganz besonderer Art verlebte jetzt Sonja Herter. Weil sich gegenüber ihrem Fenster an ihrem Haus in der Mimmenhauser Straße auf dem Feldweg etwas bewegte, schaute die Salemerin genauer hin und wollte zunächst ihren Augen nicht trauen: Eine Ringelnatter (Natrix natrix) versuchte dort eine große Erdkröte (Bufo bufo) zu verschlingen. „Zunächst war ich etwas entsetzt und habe mich auch sehr erschrocken“, berichtet sie dem SÜDKURIER von dem „aufregenden Erlebnis“.

Noch nie hatte sie einen solchen Kampf in freier Natur gesehen und zum anderen machte sie es stutzig, „dass sich eine bei uns heimische Schlange eine solche riesige Kröte schnappt“. Deshalb vermutete sie zuerst, es könnte sich um eine Kreuzotter handeln oder vielleicht sogar um eine ausgesetzte Schlange. Sonja Herter zögerte nicht lange und dokumentierte den Naturvorgang mit ihrem Handy, indem sie mehrere Fotos schoss. „Ich war froh, dass mir bei dem Anblick überhaupt eingefallen ist, dass ich mit meinem Handy Fotos machen könnte.“ Im Büro zurückgekehrt, erzählte sie ihren Mitarbeiterinnen, was sie gerade erlebt hatte. „Frau Herter, Sie hätten ein Video drehen sollen“, lautete deren Reaktion. Sonja Herter rannte dann nach Hause, um ihren Mann zu holen, damit er sich Schlange und Kröte auch ansehen möge. „Wir waren zirka fünf Minuten später wieder an der Stelle, aber es war weder eine Schlange noch eine Kröte mehr vorhanden.“

Sie fragte telefonisch im Reptilienhaus Unteruhldingen nach, welche Schlange ihr da vor die Linse gekrochen war. Auskunft gab ihr Urs Schöllhammer, seit vielen Jahren Tierbetreuer in der exotischen Freizeitoase. „Hoffentlich haben Sie Fotos gemacht, das werden Sie in Ihrem Leben kein zweites Mal in freier Natur sehen“, habe er zu Herter gesagt. Aber er sei sich ziemlich sicher, dass es sich um eine Ringelnatter handele. Sonja Herter mailte ihm zwei Fotos zu und erhielt kurz darauf die Bestätigung: „Hierbei handelt es sich, wie schon vermutet, um eine Ringelnatter, die eine Erdkröte versucht zu verschlingen. Dabei ist die Erdkröte tatsächlich sehr groß“, antwortete Schöllhammer.

Gegenüber dem SÜDKURIER teilte der Reptilienexperte mit, dass Ringelnattern sich überwiegend von Amphibien ernähren und die Erdkröte ein wichtiges Beutetier darstelle, da Kröte und Natter über den gleichen Lebensraum verfügten. Dass es die Natter geschafft hat, die große Kröte zu verschlingen, bezweifelte Schöllhammer, wollte es aber auch nicht ausschließen. „Die Chancen stehen 50 zu 50.“ Und dass es ein besonderes Erlebnis war, das Sonja Herter erlebt hatte, bestätigte der Tierpfleger: „Die Wahrscheinlichkeit, so etwas in freier Natur zu beobachten, ist relativ gering.“

Die Ringelnatter

Die Ringelnatter (Natrix natrix) ist eine zur Familie der Nattern (Colubridae) gehörende Schlangenart. Sie ist mit mehreren Unterarten in großen Teilen Europas und Asiens verbreitet, lebt meist in der Nähe von Gewässern und ernährt sich überwiegend von Amphibien, aber auch von Erdkröten und Fröschen. Ringelnattern sind sehr scheu und fliehen bei der geringsten Störung. Wie die anderen Nattern ist die Ringelnatter für Menschen vollkommen ungefährlich. Männchen werden durchschnittlich 75 Zentimeter lang, Weibchen sind deutlich länger. In Deutschland ist die Ringelnatter besonders geschützt und darf daher nicht belästigt, gefangen oder gar getötet werden. Leider werden die Tiere noch immer aus Schlangenhass oder -furcht erschlagen. (hk)

"Die Tiere einfach in Ruhe lassen"

Urs Schöllhammer vom Reptilienhaus informiert über einheimische Schlangen

Welche Schlangen kommen in unserer Region vor?

Zum einen die Ringelnatter, die eine stabile und große Population genießt. Dann die Schling- oder Glattnatter, die mit 40 Zentimetern deutlich kleiner bleibt, unscheinbar ist und nicht ganz so verbreitet ist. Beide sind ungiftig, für den Menschen vollkommen ungefährlich und sehr scheu. In angrenzenden Gebieten gibt es noch vereinzelt die Kreuzotter, die schwach giftig ist. Im Falle eines Bisses sollte man schon einen Arzt konsultieren, um eventuelle Maßnahmen vorzunehmen.

Welchem Lebensraum bevorzugen die Schlangen?

Ringelnattern sind ganz stark ans Wasser gebunden. Sie leben in Bach, Tümpel, Teich, am See und anderen Feuchtbiotopen, wie man sie hier am Bodensee überall findet. Schlingnattern sind nicht ganz so stark ans Wasser gebunden und leben in gestrüpp- und buschreichen Gebieten, wo sie sich zurückziehen können. Kreuzottern leben gerne am Waldrand.

Wie verhalten sich Schlangen bei Begegnungen mit Menschen?

Extrem vorsichtig und zurückhaltend. Sie verkrümeln sich eigentlich eher, verstecken sich und ziehen sich ins Gebüsch zurück. Wird eine Ringelnatter festgehalten, stellt sie sich tot und sondert aus ihrer Analdrüse ein milchig-weißes Sekret ab, das sehr stark stinkt. Das ist stark beißend und stechend, der Geruch geht erst nach langer Zeit fort. Das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann.

Und wie sollten sich Menschen bei einer Begegnung verhalten?

Ganz ruhig stehen bleiben, ein bisschen zurückgehen und das Tier einfach in Ruhe lassen. Die Schlangen stehen auch alle auf der Roten Liste und sind damit besonders geschützt, was natürlich auch richtig ist.