Salem Rickenbacher Hennen freuen sich auf großen Tag

800 Hästräger und Musikanten ziehen am Sonntag beim Gesamtsalemer Umzug durch das Dorf.

Salem (as) Die Rickenbacher Hennen haben am Sonntag den wohl größten Tag ihrer 55-jährigen Vereinsgeschichte. Da richten sie nämlich den alle zwei Jahre stattfindenden Gesamtsalemer Umzug aus, bei dem sich alle Salemer Narrenvereine ein närrisches Stelldichein geben. Und das sind nicht weniger als zwölf an der Zahl. Hinzu gesellen sich mit den Frickinger Dreckspringern, den Bruckfelder Schimmelreitern, den Diesedorfer Katzedopeschliefer und den Leustettener Hölzlegeistern auch noch einige benachbarte Zünfte.

"Wir erwarten etwa 800 Hästräger und Musikanten", hat der Rickenbacher Narrenpräsident Patrick Saile ausgerechnet. Dieselbe Anzahl dürfte noch einmal an Zuschauern zusammenkommen. "Eine große Herausforderung für ein Dörfchen mit 260 Einwohnern", gesteht Patrick Saile.

Mit den Vorbereitungen haben sich die Rickenbacher Hennen fast eineinhalb Jahre lang befasst. Zuerst innerhalb des Narrenrats, dann wurden noch weitere Mitglieder des Vereins in das Organisationsteam mit einbezogen. "Man glaubt ja nicht, was da alles zu erledigen ist", zählt Patrick Saile nur einige Dinge auf wie die Einholung einer verkehrsrechtlichen Genehmigung oder der Schankerlaubnis, die Verhandlungen mit der Gema oder die Einkäufe für die Bewirtung. Ein großes Thema seien auch die Dienstpläne für die Helfer gewesen, erzählt Patrick Saile. Rund 60 werden am Salemer Narrentag im Einsatz sein. "Unterstützung bekommen wir von den Diesedorfern", sagt Patrick Saile. Zudem hätten die Vereinsmitglieder auch im Freundeskreis um Helfer geworben.

Für die Bewirtung stehen neben dem Dorfgemeinschaftshaus in direkter Nachbarschaft zwei Maschinenhallen zur Verfügung, in denen das närrische Volk, "dann noch zünftig Fasnet feiern kann", sagt Patrick Saile. Mit Open End wohlgemerkt. Denn um 20 Uhr steigt in Willibalds Halle noch eine After-Umzugsparty mit Barbetrieb und Stimmungsmusik.

Beworben um die Ausrichtung des Gesamtsalemer Umzugs haben sich die Rickenbacher Hennen. "Wir sind von der Arbeitsgemeinschaft der Salemer Narrenvereine dafür auserkoren worden", umschreibt Patrick Saile das Unumgängliche sehr deliziös. Der Gesamtsalemer Umzug findet in diesem Jahr nämlich zum 13. Mal statt.

Aber die Narrenvereine Rickenbach und Altenbeuren sind bislang unter den zwölf Salemer Narrenvereinen die einzigen, die ihn noch nie ausgerichtet haben. Und da die Rickenbacher mit 220 Jahren dokumentarisch belegtem Fastnachtstreiben, 55 Jahren Narrenvereins-Geschichte, 45 Jahren Maskengruppe Hennen und 40 Jahren Rickenbacher Schalmeien ein wahres Jubiläumsjahr haben, lag nichts näher, als dieses mit dem Gesamtsalemer Umzug zu krönen.

