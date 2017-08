Salem-Grasbeuren Reitertag: Lars Rennwanz gewinnt Stechen

Auf der Reitanlage Hoher in Salem zeigt der Nachwuchs seine Leistungen im Reitsport. In sieben Dressur- und Springprüfungen werden 110 Starts gemeldet. Die Veranstalter sind zufrieden mit den Helfern und Gästen

Salem – Ein Tag mit glücklichen Siegern, lachenden Kindern, engagierten Helfern, motivierten Pferden und zahlreichen Gästen liegt hinter dem Reit- und Fahrclub Grasbeuren (RFC). Am vergangenen Sonntag hat der Verein auf der Reitanlage Hoher seinen Reitertag ausgetragen. In sieben Dressur- und Springprüfungen wurden 110 Starts gemeldet. Höhepunkt war das A-Springen am Nachmittag. Nach einem Stechen konnte Lars Rennwanz mit seinem Pferd Chanette diesen Wettbewerb für sich entscheiden.

Groß war die Aufregung besonders bei den Jüngsten des Turniersports. Nach den Dressurprüfungen der Klasse A und E durfte der Nachwuchs zeigen, was er schon alles kann. Dafür gab es den Dressurreiter- und Springreiterwettbewerb. "Für mich war es das erste Turnier. Davor bin ich nur einmal bei einer Vereinsmeisterschaft mitgeritten", sagte Chiara Neums. Die Zwölfjährige hat den 4 Platz in der 2. Abteilung des Dressureiterwettbewerbs belegt. "Ich bin sehr zufrieden mit Bert", lobte Chiara ihr Pony. Auch Donatella Kopf durfte Turnierluft schnuppern. "Lucky ist ziemlich in Außenstellung gelaufen. Das versuche ich nächstes Mal zu verbessern", kritisierte sich die Zwölfjährige selbst. Trotzdem ist sie in der 2. Abteilung des Dressurreiterwettbewerbs Zweite geworden.

Mit dem Engagement der Jugendlichen des gastgebenden Vereins ist Pia Eberhard, Jugendsprecherin des RFC, zufrieden. "Die Kinder waren alle super motiviert und haben deutliche Fortschritte gemacht – sind im Vergleich zum Vorjahr noch selbständiger geworden", freute sich Eberhard. Nicht zu vergessen: "Alle Ponys waren super lieb."

Schade sei es, so die Jugendsprecherin, um die Starterzahlen, die zurückgegangen sind. "Es ist gerade ein Umbruch im Reitsport zu beobachten. In der Gegend sind Reitertage und Turniere immer schlechter besucht", sagte Eberhard. An Besuchern mangelte es dennoch nicht. Nina Wolfensperger aus Nußdorf war beim Reitertag, um ihre Freunde zu unterstützen. "Es ist wirklich schön hier und das Essen ist super", sagte Wolfensperger. Sogar ein Gast aus Dortmund befand sich unter den Zuschauern.

Dana Schmid vom RFC betonte, dass es keinen Sturz gegeben hat. "Es ist der erste Reitertag seit langem, an dem niemand vom Pferd gefallen ist", sagte die Reiterin. Das freute auch die beiden Helfer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). "Wir sind schon viele Jahre hier. Es ist eine Veranstaltung, die immer gut organisiert ist. Jeder weiß, was er tut", lobte Mathias Sautter vom DRK.

Im Anschluss an den Springreiterwettbewerb wurde ein E-Stilspringen und danach erstmals ein Stafettenspringen der Klasse E ausgetragen. Nach einem kurzen Regenschauer während der Mittagspause herrschten optimale Bedingungen. "Dem Platz hat das Wetter gut getan, er war nicht zu trocken", sagt Jutta Spa. Sie war als Vertretung von Klaus Hoher, der krankheitsbedingt nicht anwesend sein konnte, für die Turnierleitung zuständig.

"Wir haben erstmals ein Stafettenspringen mit im Programm. "Da müssen wir mal schauen, ob wir das etablieren oder nächstes Jahr wieder was anderes machen", sagte Jutta Spa. Die stellvertretende Vorsitzende des RFC lobte auch die Zusammenarbeit mit dem Musikverein Salem, der Helfer schickte. Spa war am Ende des Tages rundum zufrieden: "Es war sehr schön. Ich denke, besonders für das Wir-Gefühl in unserem Verein ist der Reitertag wichtig. Alle packen mit an und am Ende sitzen wir noch nett beisammen."

Sieger und Platzierte

A-Dressur: 1. Platz: Myriam Endres mit Amande (Reitverein Spießhof), 2. Platz: Alice Massler mit Charly (Reitclub Schoren-Engen), 3. Platz: Tanja Junker mit D’accord (Reitverein Spießhof)

1. Platz: Myriam Endres mit Amande (Reitverein Spießhof), 2. Platz: Alice Massler mit Charly (Reitclub Schoren-Engen), 3. Platz: Tanja Junker mit D’accord (Reitverein Spießhof) E-Dressur: 1. Platz: Stefanie Keßler mit Tommy (Reit- und Fahrverein Salem), 2. Platz: Myriam Endres mit Amande (RV Spießhof), 3. Platz: Lara Blumenstiel mit Cosmos (Pferdesportverband Konstanz-Wollmatingen)

1. Platz: Stefanie Keßler mit Tommy (Reit- und Fahrverein Salem), 2. Platz: Myriam Endres mit Amande (RV Spießhof), 3. Platz: Lara Blumenstiel mit Cosmos (Pferdesportverband Konstanz-Wollmatingen) Dressurreiterwettbewerb: 1. Abteilung: 1.Platz: Medea Metzinger mit Captain Morgan (RFV Ailingen), 2. Platz: Hannah Meyer mit Ballymac (RFV Ailingen), 3. Platz: Patricia Gieseler mit Charly (RC Schorem-Engen) 2. Abteilung: 1. Platz: Julika Sauter mit Miss Marple (RFV Fronhofen), 2. Platz: Donatella Kopf mit Lucky (RFC Grasbeuren), 3. Platz: Klara Wirtz mit Axel (RV Spießhof) 3. Abteilung: 1. Platz: Mia Moll mit Willi (RFV Ailingen), 2. Platz: Janina Wahl mit Ginger Star (RV Oberschwaben), 3. Platz: Leonie Diez mit Timmy (RK Schmalegg)

1. Abteilung: 1.Platz: Medea Metzinger mit Captain Morgan (RFV Ailingen), 2. Platz: Hannah Meyer mit Ballymac (RFV Ailingen), 3. Platz: Patricia Gieseler mit Charly (RC Schorem-Engen) 2. Abteilung: 1. Platz: Julika Sauter mit Miss Marple (RFV Fronhofen), 2. Platz: Donatella Kopf mit Lucky (RFC Grasbeuren), 3. Platz: Klara Wirtz mit Axel (RV Spießhof) 3. Abteilung: 1. Platz: Mia Moll mit Willi (RFV Ailingen), 2. Platz: Janina Wahl mit Ginger Star (RV Oberschwaben), 3. Platz: Leonie Diez mit Timmy (RK Schmalegg) Springreiterwettbewerb: 1. Platz: Charlotte Pilger mit Singapur (RV Ziegelhof), 2. Platz: Vanessa Beuter mit Incognito (RFV Wangen), Sarah Börner mit Cool Cassis (Reitergruppe Neuravensburg) und Kathrina Plum mit Amiro (RFV Kemmerlang)

1. Platz: Charlotte Pilger mit Singapur (RV Ziegelhof), 2. Platz: Vanessa Beuter mit Incognito (RFV Wangen), Sarah Börner mit Cool Cassis (Reitergruppe Neuravensburg) und Kathrina Plum mit Amiro (RFV Kemmerlang) E-Stilspringen: 1. Platz: Medea Metzinger mit Elian (RFV Ailingen), 2. Platz: Lars Rennschwanz mit Chanette (RK Sigmaringen-Laiz), 3. Platz: Alisa Ruff mit Nobless (RSV Salemertal)

1. Platz: Medea Metzinger mit Elian (RFV Ailingen), 2. Platz: Lars Rennschwanz mit Chanette (RK Sigmaringen-Laiz), 3. Platz: Alisa Ruff mit Nobless (RSV Salemertal) Stafettenspringwettbewerb Klasse E: 1. Platz: Janina Wahl mit Brouwerhaven’S Peggy (RV Oberschwaben) und Kilian Gmünder mit Finja (RFV Krumbach), 2. Platz: Katja Schöllhorn mit Diva (RFV Bad Wurzach) und Anna Stöcken mit Dustin (PSV Aulendorf)

1. Platz: Janina Wahl mit Brouwerhaven’S Peggy (RV Oberschwaben) und Kilian Gmünder mit Finja (RFV Krumbach), 2. Platz: Katja Schöllhorn mit Diva (RFV Bad Wurzach) und Anna Stöcken mit Dustin (PSV Aulendorf) A-Springen mit Stechen: 1.Platz: Lars Rennwanz mit Chanette (RK Sigmaringen-Laiz), 2.Platz: Hannah Mayer mit Contendra (RFV Ailingen), 3. Platz: Alisa Ruff mit Nobless (RV Salemertal)

Bildergalerien im Internet: