Frickingen Realschule verabschiedet 74 Absolventen

Im Rahmen einer großen Abschlussfeier sind 74 Schüler der Realschule Salem verabschiedet worden. Ein Abschied war es auch für Schulleiterin Tania Hastings, denn es war ihre letzte Abschlussfeier.

Frickingen/Salem – Mit einer dreistündigen humorvollen und emotionalen Abschlussfeier sind 74 Absolventen der Realschule Salem verabschiedet worden. Auch für Schulleiterin Tania Hastings war es ein Abschied von der Realschule. Dies ewähnte Elternbeiratsvorsitzender Oliver Endrikat kurz in seiner Rede. Die Schüler sollten im Mittelpunkt stehen.

In ihrer Entlassansprache bestärkte die Schulleiterin die Schüler, weiter an sich zu arbeiten. "Ein Lebensabschnitt geht zu Ende, ein neuer beginnt", sagte sie an die Schüler gewandt. Ihr Dank für die Unterstützung und der Organisation der Abschlussfeier galt den Schülern, den Eltern, den Lehrern und der Verwaltung. "Es ist ein wunderbares Gefühl als Schulleiterin, wenn man Verlass auf alle hat." Mit dem Wissen, dass die Realschule eine auslaufende Schulform in Salem ist, klang dieser Dank für die Unterstützung der Feier auch als ein großes Dankeschön an alle, die die Realschule erhalten wollten. "Meine Anerkennung und Hochachtung gilt den Schülern", fuhr sie fort. Sie seien ein besonderer Jahrgang. "Glaube nicht, dass du unnötig bist. Wenn du nicht wärst, dann wär' das Leben mancher Menschen leer", sprach sie am Ende zu den Schülern.

Eine unkonventionelle Abschiedsrede hatte Dirk Wittmann als Klassenlehrer der 10 b vorbereitet. "Ich wünsche euch von ganzem Herzen zu scheitern, immer wieder", begann Wittmann. Denn wer scheitere, der habe sich Ziele gesetzt, der wolle besser werden. Er wünschte den Schülern, dass sie sich neuen Herausforderungen stellen. "Lernt zu scheitern, werdet Meister darin. Was Scheitern ist, das bestimmt jeder für sich. Frohes Scheitern allerseits", verabschiede er die Schüler aus der Realschule. Dann stellte er sich neben seine Kollegen Richard Emmans und Almut Stöckl, den beiden weiteren Klassenlehrern der Abschlussklassen, um das Monty-Python-Lied "Always Look on the Bright Side of Life" anzustimmen. Die beiden Englisch-Lehrer Wittmann und Emmans teilen die Vorliebe für Schottland und trugen am Abend Schottenröcke. Sie hatten einmal abgesprochen, dass sie bei der Abschlussfeier im Kilt erscheinen, wenn sie je beide Klassenlehrer einer Abschlussklasse sind. So konnte der aufmerksame Zuhörer einen schottischen Einschlag aus ihrem Gesang heraushören.

Musik und Gesang nahmen auch sonst einen breiten Raum ein. Den Auftakt machte die Schulband Black Box mit "Feeling Good", einem Lied über das Wohlgefühl und die Freiheit eines neuen Tages. Die Klasse 10 a hatte zur Begeisterung der Anwesenden eine Tanzperformance zu einem Medley aktueller Gute-Laune-Musik eingeübt. Auch Zoé Beccara überzeugte mit ihrer beindruckenden, kräftigen Stimme. Sie sang "Lay me down", ein Lied über den Abschiedsschmerz. Mit "Feuerwerk", dem Aufruf, den Moment zu genießen, verabschiedeten sich alle Absolventen von der Realschule.

74 Prozent der Abschlussschüler gehen auf weiterführende Schulen, 18 Prozent beginnen eine Ausbildung und acht Prozent werden unter anderem ein Freiwilliges Soziales Jahr machen. Mit einer Durchschnittsnote von 2,4 war der Jahrgang besonders erfolgreich. 17 Schüler haben einen Durchschnitt mit einer Eins vor dem Komma. Mit Theresa Blaser und Gina-Marie Templin erreichten zwei Schülerinnen die Note 1,0. Beide werden ins Wirtschaftsgymnasium der Constantin-Vanotti-Schule gehen.

Die Absolventen