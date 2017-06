Salem Rathaus in der Neuen Mitte dürfte 900 000 Euro teurer werden

Schon länger hatte sich abgezeichnet, dass eine Eins-zu-Eins-Umsetzung des Entwurfs für das neue Rathaus das vom Gemeinderat festgelegte Budget bei Weitem übersteigen würde. Nun wird nach Einsparungspotenzial gesucht.

Salem – Um rund 900 000 Euro dürfte das in der Neuen Mitte geplante Rathaus teurer werden als im Februar noch angenommen wurde. Auf Basis einer aktuellen Kostenschätzung der Fachplaner liegen die Kosten jetzt bei 11,9 Millionen Euro. Dabei sind die Einsparungspotenziale, die vom Projektsteuerer Kubus360 in Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung entwickelt hat, bereits berücksichtigt. Während diese vom Gemeinderat am Dienstagabend abgesegnet wurden, wird es in der nächsten Sitzung darum gehen, wo man bei der Freiraumplanung, also dem Marktplatz und dem Bürgerpark, noch den Rotstift ansetzen kann. Denn anstatt der dafür angesetzten 3,3 Millionen Euro stehen dafür augenblicklich 4,1 Millionen Euro zu Buche.

Bereits im Dezember vergangenen Jahres hatte sich abgezeichnet, dass eine Eins-zu-Eins-Umsetzung des von dem spanischen Architekturbüro Gonzales entwickelten Entwurfs für das neue Rathaus das vom Gemeinderat festgelegte Budget bei Weitem übersteigen würde. Deshalb wurden entgegen der Entwurfsplanung bereits im vergangenen Jahr über alle Geschosse hinweg eine Büroachse herausgenommen sowie die Flurbreite im östlichen Gebäudeteil und die Bürobreiten reduziert. Dennoch ergab sich nach Vorliegen der ersten Fachplanungen jetzt noch erhebliche Kostensteigerungen. "In der ersten Kostenschätzung wurden für die technischen Anlagen zu niedrige Werte angesetzt", erklärte Bauamtsleiter Elmar Skurka. Um diese teilweise aufzufangen, ging es jetzt um Abstriche, die nach Ansicht des Fachplanungsbüros für Sanitär und Heizung eindeutig dem Bereich Komfort zuzurechnen sind. Konkret ging es dabei um die Art der Raumbelüftung und der Kühlung in den Büros und den Nebenräumen.

Vorgesehen war eine automatische Be- und Entlüftungsanlage im gesamten Gebäude. Diese soll nun auf den großen Sitzungssaal, das Trauungszimmer und das Untergeschoss begrenzt werden. In den Büroräumen und Besprechungszimmern heißt es somit Fenster öffnen zum Entlüften. Ein kleiner Komfortabstrich wurde auch bei der Kühlung der Büroräume vorgenommen. Statt einer Betonkernkühlung wird es im Sommer nur eine Kühlung über die Durchleitung von Grundwasser durch die Fußbodenheizung geben. Aber auch das bewirkt nach Angaben des Fachplaners gegenüber der Außentemperatur eine Differenz von circa sechs Grad. "Wenn es denn wirklich mal ein paar Tage mit tropischen Temperaturen gibt, dann geht's halt im Rathaus mal etwas heißer zu", meinte Bürgermeister Manfred Härle. Gemeinderat Ingo Unger (CDU) sah den Abstrich bei der Kühlung nicht ganz so banal. "Dann bohrt schon einmal die Löcher für eine spätere Betonkernkühlung vor", sagte er ironisch, aber mit Blick in die Zukunft, in der eine Betonkernkühlung vielleicht zum allgemeinen Standard werde. Durch die Abstriche bei der Lüftung und der Kühlung lassen sich Einsparungen in Höhe von rund 410 000 Euro erzielen.

Einsparungen in Höhe von knapp 200 000 Euro ließen sich auch bei der Tiefgarage erreichen. Unter dem Strich liegen die Gesamtkosten mit 5,1 Millionen Euro aber dennoch um 300 000 Euro über der Kostenschätzung vom Februar dieses Jahres. Dies ist unter anderem auf die Abdichtung des Bodenbelags zurückzuführen, die vom Amt für Wasser- und Bodenschutz verlangt wird, um einen Eintrag von belastetem Wasser in das Grundwasser auszuschließen.

Trotz der Kostensteigerungen meinte Bürgermeister Härle im Hinblick auf die Gesamtfinanzierung: "Wir sind auf gutem Kurs." Nachdem sich mittlerweile die Flächen, die im neuen Rathaus für den Tourismusbereich und die Bücherei vorgesehen sind, genau darstellen lassen, sieht er noch weiteres Potenzial bei den Fördermitteln.

Die Planung

Im künftigen Rathaus werden neben der Gemeindeverwaltung auch die Tourist-Info und die Gemeindebücherei untergebracht. Weiter wird eine öffentliche Tiefgarage mit 240 Stellplätzen gebaut. Der Verwaltungsteil mit dem Sitzungssaal ist mit 10,4 Millionen Euro veranschlagt, der Büchereiteil mit 1,1 Millionen Euro. Weitere 400 000 Euro fallen für die Tourist-Info an, die bisher im Salemer Schloss untergebracht ist. Die Tiefgarage kommt auf etwa 5,1 Millionen Euro. Finanzielle Hilfe bekommt die Gemeinde vom Land. Aus dem Landessanierungsprogramm und dem Finanzausgleichstock des Landes werden insgesamt vier Millionen Euro erwartet: 2,2 Millionen Euro für das Rathaus und 1,8 Millionen für die Tiefgarage. Den augenblicklichen Finanzierungsbedarf für die Gemeinde beziffert Bürgermeister Manfred Härle mit 10,6 Millionen Euro. Diesen stehen Rücklagen in Höhe von 10,5 Millionen Euro gegenüber, die die Gemeinde in den zurückliegenden Jahren angespart hat. (er)