Salem Rätsel um Gemälde von Walter Eberhard Loch ist gelöst

Expertin Anne Wachter hat bei der Versammlung des WEL-Kreises die Ergebnisse ihrer Recherchen zu einem rätselhaften Werk des Malers Walter Eberhard Loch von 1933 präsentiert: Es zeigt eine andere Frau als bislang angenommen.

Salem (hg) Erwartungsvolle Spannung bestimmte die Mitgliederversammlung des WEL-Kreises Salem. Dafür gab es zwei Gründe: Zum einen stellte Sabine Stark die aktuellen Neuerwerbungen des Fördervereins vor und zum anderen löste WEL-Expertin Anne Wachter das Rätsel um ein Ölgemälde von Walter Eberhard Loch (WEL), auf dem eine Frau mit schwarzen Haaren und einem leuchtend blauen Kleid dargestellt ist.

Zu diesem Gemälde aus dem Jahr 1933 hatte Anne Wachter intensiv recherchiert und abschließend zuverlässige Erkenntnisse gewonnen. Sie berichtete, dass der Vergleich von Fotos und dem Gemälde (Mittelscheitel, hohe Backenknochen, Augenbrauen) sowie die Inhalte mehrerer Briefwechsel zweifelsfrei belegten, dass auf dem 80 mal 59 Zentimeter großen Ölbild Ruth Ulich abgebildet ist. Ihre Freundin aus Dresden-Hellerau habe die Lochs in ihrer neuen Heimat Gaienhofen besucht. Briefe von Dore und Walter Eberhard Loch belegen, dass das Ulich-Portraibild im Häuschen an der Tobelhalde hing. In einem Brief an Ruth Ulich schreibt WEL: "Dein Bild hängt unserem Diwan gegenüber." Kurz vor ihrem Tod 1985 beim Brand ihres Häuschens hatte Dore Loch-Roth das Ölgemälde an die Familie Reck geschickt – mit dem Hinweis, dass es sich um ein Portrait von Mary Wigman handle. Die aus Hannover stammende Mary Wigman (1886 bis 1973) war zu ihrer Zeit eine international berühmte Tänzerin, Tanzpädagogin und Choreografin.

Kassenwartin Sabine Stark informierte über den Erwerb von drei WEL-Gemälden: "Blühender Baum" mit Portrait auf der Leinwand-Rückseite, "Herbstlandschaft am Bodensee", Holzschnitt "die Ländi von Gaienhofen" und einer Bronzeplakette. Zwei Bilder mussten restauriert werden. Nach diesen dem Vereinszweck dienenden Ausgaben in Höhe von 2344 Euro ergebe sich, so Sabine Stark, ein aktueller Kassenstand von 6163 Euro.

Die Vorsitzende Brigitte Rieger-Benkel richtete den Blick nach vorne. Im 80 Mitglieder zählenden WEL-Kreis bewegt sich Einiges. So werden im Sommer 2017 die "Burgsagen WELs" in Buchform veröffentlicht. Zudem denkt der Vorstand daran, Werke von WEL themenbezogen – zum Beispiel Tierbilder, Tanzbilder, Grafiken – in einer Publikationsreihe herauszugeben. Zudem sind die Salemer um eine WEL-Ausstellung in Dresden bemüht.