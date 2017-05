Salem Projekttage an der Fritz-Baur-Grundschule enden mit einem Schulfest

Projekttage an der Fritz-Baur-Grundschule enden mit einem Schulfest

Ihre Projekttage zum Themenschwerpunkt Natur beschließt die Mimmenhauser Fritz-Baur-Grundschule traditionell mit einem Schulfest. Die Turnhalle wurde in eine Festhalle umgewandelt.

Die Schüler präsentierten sich bei dem Schulfest mit ihren Arbeitsgruppen. Seilspringen in der Gruppe zum Beispiel. Das passt, denn die Schule hat einen bewegungserzieherischen Schwerpunkt. Auch Fußball, Handball und Tennis findet an der Schule statt. Für den musischen Bereich gibt es eine Kooperation mit dem Musikverein und der Musikschule. Den Chor gibt es seit einem Jahr. Unter der Leitung von Margit Koch-Schmidt gab es zwei lustige Lieder sehr zur Freude der Eltern lautstark zu hören. Gleich die erste Bewerbung beim Musikfest "Klingende Mainau", einer Initiative des Landes Baden-Württemberg, hatte Erfolg. Am zweiten Juli singen die Schüler auf der Mainau.

Die Schule ist nach dem langjährigen Bürgermeister der ehemals eigenständigen Gemeinde Mimmenhausen benannt. Aktuell hat sie 180 Schüler, die auf die acht zweizügige Jahrgangsklassen verteilt sind. In einer internationalen Vorbereitungsklasse erhalten Migrations- und Flüchtlingskinder Deutschunterricht. Zusätzlich werden in der Inklusionsklasse fünf Schüler der Sonnenbergschule Buggensegel unterrichtet. 2008 wurde die Schule zur Ganztagsschule ausgebaut. Stefan Neher ist Schulleiter im nun siebten Jahr.

Nach dem quirligen Fest in der Turnhalle waren die Klassenzimmer für alle geöffnet. Die Ergebnisse der Projekttage wurden präsentiert. Die Lehrer hatten Wochen vorher für die elf Projekte mit Postern geworben. Die Schüler konnten sich für jeden der drei Tag ein anderes Projekt aussuchen. Dabei ging es um das Leben der Störche, der Ameisen oder Bienen. Es wurden Geschenke aus der Natur gebastelt oder ein Heim für Tiere. Genauso kamen die Lebensräume Wald, Gewässer und Wiesen vor.

Am Tag der offenen Tür wurde auch ein Barfuß-Parcours aufgebaut. Mit geschlossenen Augen sollten die Eltern unterschiedliche Beläge von Blättern, über Moos bis zu Zweigen erkennen. Wobei Moos bei weitem als die angenehmste Unterlage bewertet wurde. Oder es wurden Kräuter-Smoothies gemixt.

Um die Ganztagsbetreuung konstant anbieten zu können, arbeitet ein Stamm von 16 Ehrenamtlichen mit. Das Jugendbegleiterteam ist in der Jugendstiftung Baden-Württemberg organisiert. Dabei müssen die Mitglieder nicht zwingend Erwachsene sein. Auch Jugendliche können mit Ausblick auf eine spätere Berufswahl hier nebenbei Sozialpunkte sammeln.