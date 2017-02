Salem Positives Echo für Musikschule Salem im Gemeinderatsausschuss

Vor gut einem Jahr hat Matthias Walser die Leitung der Musikschule Salem übernommen. Was er nun im Gemeinderatsausschuss für Verwaltung und Kultur über deren Entwicklung berichten konnte, stieß auf sehr positives Echo. Vor allem die Kooperation mit den Salemer Musikvereinen und den Schulen wurde sehr begrüßt.

Walser berichtete: "Ich habe sehr viele Gespräche mit den Schulen und Musikvereinen geführt." Dadurch intensivierte sich die Zusammenarbeit zwischen Musikschule und Vereinen sowie Schulen. Durch öffentliche Aktionen stieg auch die Zahl der Musikschüler um über fünf Prozent auf 391.

"Wir haben uns das ganze Jahr über in Salem gezeigt", erklärte Walser. Sei es bei festlichen Veranstaltungen in den Teilorten oder bei Schulfesten. Auch durch interne Veranstaltungen wie Matinees, ein Weihnachtskonzert mit rund 220 Besuchern oder einen Tag der offenen Tür habe die Musikschule auf sich aufmerksam gemacht.

In Bezug auf die Jugendarbeit verwies Walser auf einige Neuerungen. Dazu gehört die Gründung einer gemeinsamen Jugendkapelle der Salemer Musikvereine, deren Leitung Walser übernommen hat. Sie hat 41 Mitglieder. Als Unterbau zur Jugendkapelle soll ein Vororchester gegründet werden. Außerdem schwebt Walser die Einführung eines Musikabzeichens vor. Damit sollen die Jugendlichen aus den Musikvereinen auf die D-Lehrgänge vorbereitet werden, die Leistungsabzeichen der Bläserjugend Baden-Württemberg.

Mittlerweile ist die Musikschule auch an den Schulen in der Gemeinde verstärkt unterwegs. Nach Walsers Angaben wurden hier weitere Kooperationen eingerichtet: eine Bläsergruppe an der Hermann-Auer-Grundschule in Neufrach und ein Grundschulchor an der Fritz-Baur-Grundschule in Mimmenhausen. An der Grundschule Beuren sei eine Blockflötenklasse geplant.