Salem Pfarrkirche St. Peter und Paul wird 50

Festgottesdienst feiert das goldene Jubiläum am 30. Juli, dann wurde vor genau 50 Jahren die Pfarrkirche in Salem-Neufrach geweiht. Der Neubau war eine Folge des zweiten vatikanischen Konzils und folgte einer neuen Ausrichtung: Der Altar wurde zum Mittelpunkt und der Pfarrer predigt der Gemeinde zugewandt.

Das zweite vatikanische Konzil (1962 bis 1965) hat in der Kirchengeschichte tiefgreifende Spuren hinterlassen. Eine dieser Spuren führt in die Pfarrgemeinde „St. Peter und Paul“ Neufrach. Denn vor 50 Jahren veränderte sich Grundlegendes: Die neuerbaute Pfarrkirche wurde eingeweiht, die bisherige Pfarrkirche in Leutkirch wurde Filialkirche.

Am 28. Juli 1967 war im SÜDKURIER zu lesen: „Einen ganz besonderen Festtag wird die Pfarrei Neufrach am kommenden Sonntag, 30. Juli, begehen dürfen: Die Weihe der neuen Pfarrkirche St. Peter und Paul und damit des gesamten neugebauten Pfarrzentrums. Diese Weihe ist mit dem Bischofsbesuch verbunden: Weihbischof Karl Gnädinger aus Freiburg wird die Konsekration vornehmen.“ Konsekration bezeichnet die liturgische feierliche Weihung. Die Erinnerung an dieses denkwürdige und historische Ereignis vor genau 50 Jahren wird nun am kommenden Sonntag, 30. Juli, 10 Uhr mit einem besonderen Festgottesdienst in der Pfarrkirche gefeiert. An der musikalischen Gestaltung der Jubiläumsmesse ist der Kirchenchor Neufrach unter Leitung von Winfried Neumann mit dem Vortrag festlicher Chöre beteiligt. Im Anschluss an die kirchliche Feier findet ein Stehempfang statt. Eine Bilderausstellung gewährt einen Einblick in die Geschichte der Kirche.

Initiator des Kirchenneubaus war der damalige Pfarrer Josef Beha (1963 bis 1972). Den Vorstellungen des Konzils entsprechend meinte er: „Die Kirche muss nahe bei den Menschen sein.“ Und so ließ er in Neufrach, dem größten Ort des Kirchspiels mit damals 1250 Einwohnern, das Pfarrzentrum mit Kirche, Sakristei, Pfarrhaus, Jugendheim, Kindergarten und Schwesternhaus erbauen. Im Jahr 1965 wurde mit dem Bau des Gotteshauses begonnen. Mit der zeitgemäßen, modernen Architektur sollte es gelingen, die zweckmäßige Gestaltung mit der liturgischen Erneuerung des zweiten Vatikanums zu verbinden: Der Altar im Mittelpunkt und der Pfarrer predigt der Gemeinde zugewandt in der Landessprache, nicht mehr in Latein. Zudem war mit dem Kirchenbau in Neufrach die lange Diskussion um die Erweiterung der „Leutekirche“, also der Pfarrkirche zu Leutkirch, endgültig beendet.

Bereits ein Jahr vor der Weihe der Kirche feierte Franziskanerbruder Martin Domogalla am 29. Juli 1966 im Rohbau der Kirche seine Primiz. Das im Juli 1967 durch Weihbischof Karl Gnädinger liturgisch geweihte Gotteshaus ist den Aposteln Petrus und Paulus sowie der heiligen Elisabeth von Thüringen gewidmet.

Nachfolger von Initiator Josef Beha wurde Pfarrer Rudolf Schatz (1972 bis 1984). In seiner Zeit erfolgte 1973 die Einweihung des Jugendheimes. Auch Orgel- und Glockenfeste folgten und 1977 erklang erstmals die neue Orgel. 1980 folgten der Guss von fünf Glocken und die Glockenweihe. Unter Leitung von Pfarrer Helmut Miltner (1984 bis 1997) wurde 1986 das Pfarrhaus in Neufrach renoviert und der Neufracher Harald Eichhorn feierte seine Primiz.

Im Jahr 1997 musste die Pfarrkirche saniert werden, zu dieser Zeit übernahm auch Peter Nicola die Pfarrei. Er ist inzwischen seit 20 Jahren in Neufrach. Winfried Neumann zog als Pastoralreferent mit seiner Familie ins Neufracher Pfarrhaus ein. 2001 erfolgte die Weihe einer neuen Glocke – die sechste Glocke für den Neufracher Kirchturm. Umweltbewusst wurden im Jahr 2002 Solarmodule auf dem Kirchendach installiert, sie sind in Form eines Kreuzes angeordnet. Für Aufregung sorgte der Krippenbrand am 26. Dezember 2006, daraufhin musste das gesamte Innere der Pfarrkirche grundlegend saniert werden. Die jüngste Neuerung war 2007, als am 24. Juni ein Glockenguss auf dem Kirchplatz erfolgte.

