Salem/Meersburg Open-Air-Sommer: Gewinnen Sie Karten für Villazón, Runrig oder Tom Jones

Der SÜDKURIER verlost Eintrittskarten für das Salem Open Air mit Rolando Villazón sowie die Meersburg Open Airs mit Runrig und Tom Jones.

Rolando Villazón präsentiert am Donnerstag, 27. Juli, das letzte Konzert der Salem Open Airs 2017. Beginn der Veranstaltung ist um 20.30 Uhr. Freuen können sich die Besucher auf "Sommernachtsmusik", eine Zusammenstellung der beliebtesten Stücke von Villazón. Für den Auftritt mit Pumeza Matshikiza, der Südwestdeutschen Philharmonie und Dirigent Duncan Ward verlost der SÜDKURIER achtmal zwei Eintrittskarten.

Damit ist der Open-Air-Sommer am Bodensee aber noch nicht zu Ende. Die Meersburg Open Airs starten am Mittwoch, 2. August, ab 20 Uhr mit der schottischen Band Runrig. Die Musiker bringen ihr Studioalbum "The Story" mit auf den Schlossplatz und blicken mittlerweile auf vier Jahrzehnte Bandgeschichte zurück. Für das Konzert mit Runrig hat der SÜDKURIER zehnmal zwei Eintrittskarten zu vergeben.

Weiter geht es am darauffolgenden Abend, Donnerstag, 3. August, 20 Uhr, mit Sir Tom Jones. Der inzwischen 76-Jährige ist bekannt für seine Live-Auftritte und Hits wie "She's a lady" oder "Sex bomb". Auch für dieses Meersburg Open Air verlost der SÜDKURIER zehnmal zwei Eintrittskarten. Wie Sie bei den Verlosungen mitmachen können, erfahren Sie im gelben Kasten. Ausverkauft sind die Konzerte noch nicht. Karten gibt es im Internet unterhttps://ticket.suedkurier.de oder in den SÜDKURIER-Geschäftsstellen.

Mitmachen? So geht's

Sie möchten Eintrittskarten für die Open Air Konzerte mit Rolando Villazón, Runrig und/oder Tom Jones gewinnen? Dann wählen Sie die 0 13 79/37 05 00-46 (Stichwort Villazón), -47 (Runrig), -48 (Tom Jones). Bitte nennen Sie das jeweilige Stichwort sowie Namen, Adresse und Telefonnummer. Die Gewinnhotline ist geöffnet bis morgen, 23.59 Uhr. Der SÜDKURIER verlost insgesamt 28-mal zwei Eintrittskarten. Die jeweiligen Gewinner werden im SÜDKURIER veröffentlicht und bekommen die Karten zugeschickt.