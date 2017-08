Salem Ohrenschmaus im Salemer Münster

Der Konzertorganist Stephen Tharp aus New York beendet die Konzertreihe der Inter-nationalen Salemer Orgelwochen

Salem (bc) Mit einem fantastischen Orgelkonzert des New Yorker Konzertorganisten Stephen Tharp im Salemer Münster ist die Konzertreihe "Internationale Salemer Orgelwochen" zu Ende gegangen. Tharp überzeugte in dem gut besuchten Konzert nicht nur mit herausragender Spieltechnik, sondern auch bei der musikalischen Interpretation und bei den Registrierungen der überaus reizvollen Orgelwerke.

Kraftvolles Fortissimo war nur bei der Zugabe mit der Toccata aus der 5. Orgelsinfonie von Charles Widor zu vernehmen. Ansonsten lotete Tharp eher feinfühlig die leisen Töne und die wunderschönen Klangfarben der historischen Schwarzorgel aus: Es war ein Ohrenschmaus.

Beeindruckend war "Annum per Annum" (Jahr für Jahr) des estnischen Komponisten Arvo Pärt. 1980 zum Jubiläum "900 Jahre Dom zu Speyer" komponiert, symbolisiert das Werk die unzähligen Heiligen Messen, die jahrhundertelang Jahr für Jahr, Tag für Tag im Dom zu Speyer zelebriert wurden. Der fünfteilige Hauptteil war eingerahmt von einer Introduktion und einer Coda bestehend aus Akkorden im pochenden Rhythmus, der gleich dem Ticken einer Uhr den ewigen Ablauf der Zeit symbolisierte. Die fünf reizvollen Miniaturen im Hauptteil, sie repräsentieren die fünf Ordinariumsteile der römisch-katholischen Messe, registrierte Tharp abwechslungsreich mit schönen Klangfarben. Nicht weniger reizvoll erklang das "Concerto in D-Dur nach Antonio Vivaldi" für Cembalo von Johann Sebastian Bach. In Vivaldis ursprünglichen Original übernimmt eine Violine den Solopart. Tharp hob die Soli mit überzeugender Registrierung hervor. Den Effekt des perkussiven Anschlags eines Cembalos erreichte Tharp, indem er Harmonien in der Begleitung als gebrochene Akkorde spielte.

Mit Franz Tunders frühbarocker Choralbearbeitung "Komm, heiliger Geist, Herre Gott" erklang ein kontemplatives Werk ganz im Stil der Zeit seiner Entstehung: Die überaus reich figurierte, verzierte Melodie lag über einem Klangteppich dichter Polyphonie.

Ganz anders, aber nicht weniger reizvoll war die zeitgenössische Choralbearbeitung "Wer nur den lieben Gott lässt walten" von George C. Baker. Die bekannte, aber dissonant deutlich geschärfte Melodie lag über einer eigenwilligen Harmonik. Vollgriffig und mit romantischen Klangidealen war der "Choral Song and Fugue" des Briten Samuel Sebastian Wesley zu hören. Hier konnte Tharp die deutsch-romantischen Klangfarben der 1901 gebauten Schwarz-Orgel zeigen. Im gleichen Ausdruck ging es mit dem Adagio und Scherzo aus der "Sonate Nr. 5 in c-moll" von Alexandre Guilmant weiter. Tharp registrierte das Adagio mit fülligen Streicherregistern; im lebhaften Scherzo dominierte ein einprägsames Thema.

Sehr langer Applaus. Stephen Tharp wird auch im kommenden Jahr als Interpret wieder im Salemer Münster zu hören sein.